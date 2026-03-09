Tiene lagunas y flamencos: el rincón escondido de Santa Fe ideal para una escapada

Campo Andino es una pequeña localidad ubicada en el departamento La Capital, en la provincia de Santa Fe. Se trata de un destino rural rodeado de lagunas y humedales que se convirtió en un punto ideal para quienes disfrutan del turismo de naturaleza.

El entorno está dominado por paisajes abiertos, caminos rurales y espejos de agua naturales, una combinación perfecta para quienes buscan una escapada tranquila lejos del ritmo urbano.

Uno de los atractivos más importantes del lugar son las lagunas de Añapiré, un sistema de humedales rodeado de vegetación que crea un paisaje muy buscado por fotógrafos y amantes del avistaje de aves.

Los amplios paisajes rurales permiten disfrutar del silencio y la tranquilidad del campo.

Un paraíso para el avistaje de aves

Entre las especies que pueden observarse en estas lagunas se destacan los flamencos australes, aves que aportan color y movimiento al paisaje. Su presencia convierte a la zona en un punto muy atractivo para quienes disfrutan de la observación de fauna silvestre.

Además de flamencos, los humedales cercanos atraen una gran diversidad de aves típicas del litoral argentino, lo que transforma a Campo Andino en un destino muy valorado por fotógrafos y observadores.

Los visitantes suelen recorrer los alrededores caminando, tomando fotografías o simplemente disfrutando de la tranquilidad del entorno rural.

Naturaleza, campo y paisajes abiertos

Otro rasgo característico del lugar es la presencia de extensos campos productivos, que forman parte de la identidad rural de la región y conviven con el turismo de naturaleza.

El paisaje está dominado por grandes horizontes abiertos, donde los amaneceres y atardeceres generan escenas muy buscadas por quienes disfrutan de la fotografía y los paisajes naturales.

Esta combinación de lagunas, fauna y tranquilidad convierte a Campo Andino en un destino ideal para quienes buscan desconectarse por unos días y descubrir uno de los rincones naturales menos conocidos de Santa Fe.

Las lagunas de Añapiré forman uno de los paisajes naturales más llamativos del área.

Cómo llegar a Campo Andino

Desde la ciudad de Corrientes, el viaje es de aproximadamente 550 kilómetros. El recorrido más habitual es tomar la Ruta Nacional 12 hacia el sur y luego conectar con la Ruta Nacional 11, que atraviesa distintas localidades del litoral hasta ingresar en territorio santafesino.

La localidad también se encuentra cerca de otros destinos turísticos de la región como Santa Fe capital, San José del Rincón y Arroyo Leyes, lo que permite combinar la visita con distintos recorridos por el corredor del río Paraná.

Naturaleza, fauna y paisajes abiertos convierten a este rincón santafesino en una escapada diferente.







