Un refugio natural escondido para disfrutar un día al aire libre en familia

En el norte argentino existe un espacio natural donde el monte, la fauna silvestre y la tranquilidad del paisaje invitan a disfrutar de una escapada diferente.

Se trata de un destino ideal para quienes buscan contacto con el ambiente natural y actividades al aire libre, ya que se pueden recorrer senderos, observar animales autóctonos y conocer proyectos de conservación que protegen la biodiversidad de la región.

El monte formoseño y las lagunas naturales conforman el paisaje característico de esta área protegida.

Entre selva y fauna silvestre: la reserva natural para visitar en familia

La Reserva Guaycolec es un área protegida ubicada en la provincia de Formosa, al noreste de la Argentina. Este espacio natural combina conservación ambiental, educación y turismo, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de conocer de cerca la biodiversidad del monte formoseño.

Se encuentra a unos 25 kilómetros de la ciudad de Formosa y el acceso es sencillo a través de la Ruta Nacional 11, que conecta la capital provincial con distintos puntos del norte del país. El trayecto puede realizarse en vehículo en menos de media hora, lo que la convierte en una escapada ideal para una jornada al aire libre.

Además, su cercanía con otros atractivos turísticos permite complementar la visita con recorridos por lugares como Herradura, conocida por su laguna y su tradicional fiesta del pacú; Clorinda, ciudad fronteriza con Paraguay; y el Parque Nacional Río Pilcomayo, uno de los principales destinos naturales de la región.

La geografía del lugar se caracteriza por paisajes de monte chaqueño húmedo, con vegetación densa, lagunas y senderos naturales que permiten recorrer distintos ambientes del ecosistema formoseño.

La reserva también cuenta con senderos interpretativos, ideales para recorrer caminando mientras se aprende sobre la flora y fauna local. Estos circuitos permiten descubrir árboles autóctonos, aves y pequeños mamíferos en un entorno natural protegido.

Las caminatas por senderos interpretativos permiten descubrir la biodiversidad del ecosistema chaqueño.

Uno de los grandes atractivos del lugar es el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre, donde se rescatan y recuperan animales que luego son reinsertados en su hábitat natural. Allí se pueden observar especies como monos, aves, reptiles y otros animales característicos de la región

Otra propuesta destacada es el avistaje de aves, ya que la zona alberga numerosas especies del nordeste argentino, lo que la convierte en un lugar atractivo para amantes de la fotografía y el turismo de naturaleza.

El espacio funciona también como centro de rescate y recuperación de fauna silvestre.

Además, el espacio ofrece actividades educativas y visitas guiadas, orientadas especialmente a estudiantes y familias interesadas en conocer más sobre la biodiversidad y la conservación ambiental.

Elegir este destino significa disfrutar de una experiencia diferente, donde el contacto con el entorno natural, la observación de fauna y la tranquilidad del paisaje convierten la visita en una salida ideal para todas las edades.