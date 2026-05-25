A orillas del río, un recorrido imperdible para quienes aman a Maradona

A orillas del Río Dulce, existe un rincón turístico que combina naturaleza, arte urbano y pasión futbolera en un mismo recorrido. Con murales, esculturas y espacios recreativos, el lugar se convirtió en una de las propuestas más visitadas de Santiago del Estero.

Ideal para caminar, andar en bicicleta o simplemente disfrutar de la costanera, este moderno corredor homenajea a una de las figuras más importantes de la historia del deporte argentino y ofrece una experiencia diferente tanto para turistas como para fanáticos del fútbol.

Entre paisajes ribereños y recuerdos inolvidables: el paseo que enamora a los fanáticos del "Diez"

El paseo Diego Armando Maradona es uno de los espacios turísticos y recreativos más modernos de Santiago del Estero. Ubicado sobre la Costanera Norte y a la vera del Río Dulce, este corredor de más de 2,5 kilómetros fue creado como homenaje interactivo a la vida y carrera del astro argentino.

El paseo se encuentra a pocos minutos del centro de la capital santiagueña y puede recorrerse fácilmente en auto, bicicleta o caminando. Para llegar desde distintos puntos de la provincia se puede acceder por rutas nacionales como la RN 9 y la RN 64, además de las principales avenidas urbanas que conectan con la Costanera Norte.

Además, este sector turístico está rodeado de otros atractivos muy visitados, como el Parque Aguirre, el Estadio Único Madre de Ciudades y diferentes espacios verdes junto al río. También se encuentra cerca del centro histórico de la ciudad, donde destacan museos, iglesias y propuestas gastronómicas típicas de la región.

Uno de los grandes atractivos del recorrido son las estaciones temáticas distribuidas a lo largo del paseo. Allí pueden verse murales, esculturas y referencias gráficas que repasan cronológicamente la carrera del ídolo argentino, desde sus comienzos en Argentinos Juniors hasta su paso por Boca, Barcelona, Napoli, Sevilla y Newell's.

El circuito también revive algunos de los momentos más emblemáticos de los mundiales de fútbol. Varias intervenciones artísticas recuerdan escenas históricas de México 1986, incluidos los inolvidables goles frente a Inglaterra. Además, al inicio del paseo hay un enorme cartel identificatorio ideal para tomarse fotografías con el río de fondo.

Otro punto destacado es la infraestructura recreativa pensada tanto para turistas como para vecinos locales. El corredor cuenta con ciclovías, bicisendas, senderos peatonales, sectores de descanso y patios gastronómicos con food trucks y cafeterías frente al agua. También dispone de asadores públicos y espacios verdes ideales para pasar la tarde.

Las estaciones temáticas permiten revivir los momentos más icónicos de la carrera del astro argentino.

El broche de oro del recorrido aparece frente al estadio y de cara al río: una imponente estatua de bronce de Diego Maradona de cinco metros de altura y casi dos toneladas de peso.

La obra fue realizada por el escultor Carlos Benavídez e inaugurada en 2021 por integrantes de la Selección Argentina, convirtiéndose rápidamente en una parada obligatoria para visitantes y fanáticos del fútbol.

Entre paisajes junto al agua, propuestas recreativas y homenajes cargados de emoción, este corredor turístico se consolidó como uno de los lugares más originales para visitar en Santiago del Estero.

Ideal para fanáticos del fútbol, familias y quienes buscan disfrutar del aire libre, el paseo logra combinar naturaleza, historia y pasión argentina en un mismo recorrido.





