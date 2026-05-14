Cambia el calendario ANSES y se retrasa el pago a un grupo de jubilados en mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispuso un cambio en el calendario de pagos de mayo para jubilados. La medida impacta en un amplio grupo de adultos mayores y genera un retraso en el depósito de haberes para beneficiarios específicos.

Este mes, los titulares de jubilaciones y pensiones del organismo previsional recibieron un aumento del 3,38%, al que se suma, en algunos casos, el bono extraordinario de $70.000. Los pagos iniciaron el lunes 11 para quienes cobran la mínima y avanzan de manera escalonada.

Una vez finalizado el depósito para los haberes más bajos, continuará el cronograma para quienes perciben montos superiores a la mínima. Este tramo del calendario, sin embargo, se verá afectado por un feriado que trae cambios en el esquema habitual.

El lunes 25 es feriado inamovible en todo el país por la conmemoración del Día de la Revolución de Mayo. Por este motivo, los bancos permanecerán cerrados y tampoco habrá atención en las oficinas físicas de la ANSES.

El organismo previsional, que depende del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, difundió las fechas finales de cobro y precisó cómo queda el cronograma de pagos tras el feriado.

Jubilados ANSES: ¿Cómo quedan las fechas de cobro por el feriado del 25 de mayo?

El cronograma se reordena por el feriado y afecta principalmente a jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima, además de los titulares de la Prestación por Desempleo.

En el caso de los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, el esquema de pagos ya se encuentra en marcha y continúa de forma habitual según la terminación del DNI. Las próximas fechas quedan establecidas de la siguiente manera:

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo





Por otro lado, para los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima, el calendario de pagos se concentra hacia los últimos días del mes y su desarrollo se ve afectado por el feriado nacional:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo

Lunes 25 de mayo: Feriado (sin actividad bancaria)

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

Esto implica un leve ajuste en el cronograma, ya que los pagos previstos para el lunes 25 se reprograman para el martes 26. El resto del calendario de cobros no presenta modificaciones y se mantiene según lo establecido por la ANSES.

ANSES: así quedaron los haberes de mayo con aumento y bono





Con la actualización de haberes correspondiente a mayo, la jubilación mínima se ubicó en $393.174. A ese valor se le adiciona el bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $463.174 para quienes perciben el haber mínimo completo.

En paralelo, también se actualizaron las principales prestaciones del sistema previsional:

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): pasó a $314.539,28, y con el bono alcanza un total de $384.539,28.

(Pensión Universal para el Adulto Mayor): pasó a $314.539,28, y con el bono alcanza un total de $384.539,28. PNC por Invalidez y Vejez : se fijó en $275.221,87, que con el refuerzo de $70.000 llega a $345.221,87.

: se fijó en $275.221,87, que con el refuerzo de $70.000 llega a $345.221,87. Pensión para Madres de 7 hijos : se ubica en $393.174, con un monto final de $463.174,10 al sumar el bono extraordinario, en línea con la jubilación mínima.

: se ubica en $393.174, con un monto final de $463.174,10 al sumar el bono extraordinario, en línea con la jubilación mínima. Jubilaciones que superan el haber mínimo: el haber máximo se ubica en $2.645.689,38 para mayo.





Jubilados y pensionados de la ANSES reciben un aumento de 3,38% en sus haberes durante mayo (Imagen ilustrativa).

¿Por qué es feriado el 25 de mayo en Argentina?

El lunes 25 de mayo es feriado nacional en la Argentina en conmemoración de la Revolución de Mayo de 1810, un hecho clave en el inicio del proceso de formación del Estado argentino. La fecha recuerda la creación de la Primera Junta de Gobierno, el primer gobierno patrio que desplazó al virrey español Baltasar Hidalgo de Cisneros.

La denominada Semana de Mayo reúne una serie de acontecimientos que se desarrollaron en Buenos Aires entre el 18 y el 25 de mayo de 1810. En ese contexto, la crisis de la monarquía española, tras la invasión napoleónica, generó un clima político que impulsó a los sectores criollos a reclamar cambios en el poder.

Uno de los momentos más importantes fue el Cabildo Abierto, una asamblea en la que distintos sectores de la sociedad colonial debatieron la continuidad del virrey. Finalmente, la presión de los criollos derivó en la decisión de que Cisneros dejara de ejercer la autoridad.

Aunque la independencia formal llegaría recién el 9 de julio de 1816, el 25 de mayo de 1810 es considerado un punto de quiebre en la relación con el dominio español, al marcar el inicio del camino hacia la soberanía.

Se trata de un feriado inamovible en todo el país, lo que significa que no se traslada aunque caiga en fin de semana o a mitad de semana. En esta ocasión, al caer lunes, genera un fin de semana largo de tres días.