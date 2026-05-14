Cobros de hoy: los jubilados que reciben su haber con aumento y bono este jueves 14 de mayo

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para mayo de 2026 avanza hacia el cierre de la semana.

Este jueves 14, el organismo previsional acredita los haberes correspondientes a un nuevo grupo de jubilados y pensionados, integrando el incremento del 3,4% establecido por la fórmula de movilidad vigente.

¿Qué jubilados y pensionados cobran este jueves 14 de mayo?





Siguiendo el esquema unificado para jubilaciones mínimas y pensiones, hoy tienen disponible su dinero los titulares con:

Jubilados y pensionados (haberes mínimos) : DNI terminados en 3 .

Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 6 y 7.

Los fondos son depositados directamente en las cuentas bancarias de los titulares y pueden ser utilizados mediante extracciones en cajeros automáticos o compras directas con tarjeta de débito.

Calendario de pagos de mayo: ¿Qué días cobran los jubilados y pensionados?





Jubilados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo .

. DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.

DNI terminados en 9: jueves 21 de mayo.

Jubilados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo.



DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.



Los jubilados que cobran su haber este jueves 14 de mayo.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo .

. DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo.

¿Cuál es el ingreso en mayo?





Para quienes perciben sus haberes este jueves, la liquidación final incluye tanto el haber actualizado como el bono de refuerzo previsional dispuesto por el Gobierno:

Haber mínimo: se posiciona en $393.174,10 tras el último ajuste. Bono de refuerzo: se acredita un pago extra de $70.000. Monto total garantizado: ningún beneficiario de la mínima cobrará menos de $463.174,10 sumando ambos conceptos.

Es importante destacar que aquellos jubilados que superan la mínima, pero no llegan al "techo" mencionado, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar los $463.174,10.