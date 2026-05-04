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Lunes, 4 de mayo de 2026

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ANSES

Oficializaron nuevas subas en las jubilaciones, pensiones y asignaciones a partir de mayo: cómo quedaron los haberes

La ANSES fijó los nuevos incrementos en los montos de acuerdo con el dato de la inflación que en marzo fue de 3,4 %. Además, se confirmó el pago del bono de 70 mil pesos.

El Gobierno oficializó este lunes un nuevo aumento de 3.38% para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales que comenzará a regir en mayo de 2026

La actualización, dispuesta a través de las resoluciones 110/2026 y 111/2026 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), establece un incremento en línea con el índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Con esta suba, el haber mínimo garantizado se ubicó en $393.174,10, mientras que el haber máximo ascendió a $2.645.689,38. Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el ingreso total de quienes perciben la mínima a $463.174,10 durante mayo.

La actualización también impacta en otras prestaciones del sistema previsional. La Prestación Básica Universal (PBU) quedó fijada en $179.859,20, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzó los $314.539,28, consolidando el esquema de movilidad mensual basado en la evolución de los precios.

En paralelo, el Ejecutivo ajustó las bases imponibles para el cálculo de aportes y contribuciones. A partir de mayo de 2026, la base mínima se estableció en $132.420,94 y la máxima en $4.303.619,01, lo que impacta directamente en trabajadores en actividad y en el financiamiento del sistema.

Asimismo, se mantuvieron los beneficios para monotributistas, trabajadores en relación de dependencia, desempleados y veteranos de guerra, con escalas específicas que buscan sostener el poder adquisitivo en distintos sectores de la población.

El aumento también se trasladó a las asignaciones familiares, que registraron nuevos valores según los ingresos del grupo familiar. Entre ellas se incluyen beneficios por hijo, prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar anual, con montos diferenciados según categoría y zona geográfica.

En el caso de la asignación por hijo, los valores varían de acuerdo al nivel de ingresos, con montos que parten desde los $70.651 para los ingresos más bajos. Además, se actualizaron las prestaciones por hijo con discapacidad, que superan los $460.000, reflejando un mayor acompañamiento económico.

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