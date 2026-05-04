Declararán dos nuevos testigos en la causa sobre el patrimonio de Manuel Adorni

La causa judicial que se investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en donde se busca determinar si el funcionario puede justificar el crecimiento de su patrimonio declarado, sumará esta semana nuevas declaraciones testimoniales clave en los tribunales de Comodoro Py.

En ese sentido, el fiscal Gerardo Pollicita tomará declaración este lunes a las 11 a Matías Tabar, contratista vinculado a las refacciones de la vivienda que Adorni posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. De este modo, la Justicia intenta establecer si el funcionario abonó las obras, cuánto dinero destinó a esos trabajos y si esos gastos fueron correctamente declarados.

Manuel Adorni es investigado por la Justicia para determinar si incurrió en enriquecimiento ilícito o irregularidades en la justificación de su patrimonio.

En tanto, el miércoles será el turno de Leandro Miano, quien está relacionado con operaciones inmobiliarias y deudas que involucran al jefe de Gabinete. Por orden del fiscal, deberá presentar documentación respaldatoria, como facturas, comprobantes y registros vinculados a expensas y remodelaciones en el departamento que Adorni habita en el barrio porteño de Caballito.

La investigación está a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien junto al fiscal Pollicita analiza el flujo de ingresos, gastos y deudas del funcionario y su entorno familiar. En ese marco, también se solicitó la intervención de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo técnico del Ministerio Público Fiscal que se encargará de evaluar en detalle la evolución patrimonial.

La compra de la casa en Indio Cuá, bajo la lupa

Uno de los puntos centrales del expediente es la adquisición de una propiedad en el country Indio Cuá, realizada a fines de 2024. Según consta en la causa, la operación coincidió con la obtención de un préstamo de 100.000 dólares otorgado por dos mujeres policías.

Para acceder a ese dinero, Adorni hipotecó un departamento en Parque Chacabuco, comprometiéndose a devolver el monto en un plazo de dos años con una tasa de interés anual del 11%. Hasta el momento, habría reintegrado unos 30.000 dólares.

El inmueble, cuyo valor ronda los 120.000 dólares, implicó además gastos adicionales como el pago de ingreso al country y honorarios de escrituración. Todos estos movimientos financieros están siendo analizados para determinar si guardan coherencia con los ingresos declarados por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción.

Viajes y nivel de vida, otro foco de la investigación

Por su parte, en la causa también pone el foco en los viajes realizados por Adorni y su familia. En el expediente figuran al menos siete viajes al exterior -con destinos como Punta Cana, Cancún, Río de Janeiro y Nueva York- y una decena dentro del país.

En distintas presentaciones públicas, Adorni negó haber incurrido en enriquecimiento ilícito y aseguró que puede justificar tanto los gastos realizados como las deudas asumidas en la compra de propiedades. Sin embargo, las nuevas declaraciones testimoniales podrían resultar determinantes para el avance de la causa.