El Gobierno reabrirá la sala de prensa de la Casa Rosada

Tras diez días de cierre "preventivo", el Gobierno de Javier Milei reabrirá este lunes la Sala de Periodistas de la Casa Rosada. Si bien desde Presidencia daban por confirmada también una nueva conferencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fuentes oficiales aseguraron a Crónica que el compromiso "está en análisis" y "se definirá por la mañana".

Según indicaron desde la administración libertaria, llegó a su fin la revisión de "protocolos de seguridad y vigilancia" de Casa Militar. Desde Presidencia pidieron a los periodistas acreditados presentarse con su documento y credencial.

Versiones previas indicaron que habría "nuevas condiciones" respecto al ingreso y la permanencia en la sede del Ejecutivo: aunque se restablecerá el acceso, se implementarán nuevos protocolos de control y habrá sectores específicos de circulación restringida dentro del edificio, como siempre.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, podría dar una conferencia de prensa.

En los días que la sala permaneció cerrada, se retiraron los accesos por huellas dactilares a los trabajadores de prensa, hecho que generó polémicas y críticas en los gremios y asociaciones de prensa, quienes calificaron este suceso como "un peligro para la democracia".

El Gobierno decidió restringir el acceso a la sala de prensa de la Casa Rosada, desde el 23 de abril, luego de una denuncia de la Casa Militar por un supuesto "espionaje ilegal" y "revelación de secretos".