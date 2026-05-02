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Domingo, 3 de mayo de 2026

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Adorni contrató 14 encuestadoras por casi 230 millones

La licitación fue por el "servicio de realización de estudios de monitoreo de la gestión y opinión pública" por un año a partir de ahora. El gasto proyectado equivale a 3 meses de funcionamiento de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, planifica gastar 229 millones de pesos en encuestas de opinión pública en el plazo de un año y con la vista puesta en la previa a las elecciones del 2027.

La licitación fue por el "servicio de realización de estudios de monitoreo de la gestión y opinión pública", y es por un año a partir de ahora, prorrogable por 12 meses más, de acuerdo a la información publicada por el portal Compr.ar y publicada en el Boletín Oficial.

Las contrataciones se realizaron por intermedio del Acuerdo Marco, que consiste en que todas las empresas coticen sus servicios, se elige a las que pasaron el filtro del pliego de condiciones y después Adorni pide los servicios por órdenes de compra discrecionales y sin control que sean dentro del presupuesto que ya acordaron.

Son 14 las encuestadoras con las que acordaron, entre las que se encuentran MVP Data, MBC Consultores, Isonimia, MIDTA, Julio Aurelio, MFG Consultores, Taquion, TresPuntoZero, la universidad de Tres de Febrero, María Florencia Filadoro, Rubikon Intel, Inteligencia Analítica y Magalí Laura Gómez, según lo compartido por el periodista Ari Lijalad.

También aparece Opinaia, cuyo director es Juan Mayol, cercano al presidente Javier Milei.

Entre las formas en que se realizarán las encuestas, se incluye encuestas telefónicas automáticas (IVR) y con encuestador (CATI), presenciales, online, con grupos focales e incluso en comunidades de Whatsapp.

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