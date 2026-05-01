El informe de gestión de Adorni reveló gastos de lujo con la tarjeta de la empresa pública Nucleoeléctrica

El informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el Congreso de la Nación expuso el detalle de los gastos millonarios realizados con la tarjeta corporativa de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA).

El documento revela una serie de consumos realizados entre marzo de 2025 y febrero de 2026 que incluyen servicios de peluqueria, pet shops y compras free shops.

La documentación, que consta de un anexo de 58 páginas, registra operaciones solventadas con fondos públicos en destinos como España, Brasil, Corea del Sur e India.

Uno de los resúmenes de tarjetas corporativas que figuran en el primer informe de gestión de Manuel Adorni.

El periodo analizado coincide con la gestión de Demian Reidel al frente de la compañía, quien se alejó del cargo recientemente tras denuncias por presuntos sobreprecios en contrataciones de servicios de limpieza.

En el reporte se observan gastos operativos vinculados a la industria energética con otros de carácter personal. Entre los primeros figuran pagos a instituciones como el Nuclear Energy Institute y organizaciones de Canadá, mientras que en el "lado B" aparecen consumos en boliches de Madrid y paradores de playa en Valencia.

Uno de los rubros que más aparece en el listado es el de las tiendas "free shops". El informe detalla 45 menciones por un total de 5.957 dólares y 1,1 millones de pesos. Los registros incluyen compras en el Aeropuerto de Ezeiza, Punta Cana y Seúl.

En cuanto a servicios personales, el reporte oficial revela pagos en peluquerías madrileñas, como S Bossi Peluqueros, y visitas a la cadena Barbershop Tradicional.

Asimismo, se detectaron erogaciones en "Discotecas Amadis S L" y locales nocturnos identificados como "Pub El Pirata".

El rastro de la tarjeta corporativa también muestra varias compras en tiendas de indumentaria internacional. Aparecen operaciones en locales de Primark, Adidas -con consumos en India e Estambul- y múltiples compras en la cadena de artículos deportivos Decathlon.

Otro aspecto destacado del informe es el registro de más de 400 adelantos de efectivo, los cuales suman un monto de 56 millones de pesos. Estos movimientos, a diferencia de las compras directas, no cuentan con un detalle que permita identificar el destino final de los fondos.

La investigación también reveló que la tarjeta corporativa fue vinculada a la aplicación Mercado Pago. A través de esta plataforma se efectuaron 42 consumos en comercios de proximidad, tales como veterinarias, verdulerías, ferreterías y kioscos.

Ante la difusión de estos datos, Reidel utilizó sus redes sociales para desvincularse de las acusaciones. El exfuncionario afirmó que sus resúmenes no muestran gastos personales y calificó como una acción de "mala fe" el intento de asignarle dichas transacciones, solicitando una investigación del patrimonio de la empresa.

Ante las versiones periodísticas, aclaro: mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal.

Cero Discotecas ni Servicio de playa ni free shop ni nada.



Los artículos mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa. intentar asignarmelo a mi es mala fe... — Demian Reidel (@dreidel1) May 1, 2026

Desde Nucleoeléctrica, indicaron que el reporte agrupa gastos de casi un centenar de agentes con cargos jerárquicos.

El documento en cuestión finaliza con una extensa lista de pagos en aerolíneas y cadenas hoteleras internacionales en Suiza, Singapur y Estados Unidos.