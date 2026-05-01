Javier Milei evalúa otro viaje a los Estados Unidos para dar un discurso invitado por el Instituto Milken

Luego de la tensión por el informe de gestión de Manuel Adorni en el Congreso, el presidente, Javier Milei, evalúa una nueva visita a los Estados Unidos, esta vez para la ciudad de Los Ángeles, donde está invitado a dar un discurso el miércoles 6 por el Instituto Milken. Fuentes de Presidencia aseguraron a cronica.com.ar que el viaje está en análisis.

Sería su salida al exterior número 16 con destino al país gobernado por Donald Trump. El líder de La Libertad Avanza está convocado por tercera vez a disertar sobre su modelo económico ante ejecutivos, empresarios, banqueros, inversores financieros y figuras de influencia en el arco político global.

Milei ya aceptó el llamado a participar de la Conferencia Global de este think tank liberal, dos años atrás, en mayo del 2024, cuando viajó a la costa oeste y mantuvo múltiples reuniones con hombres y mujeres de los negocios, interesados en su plan para la Argentina, por ejemplo, el por entonces socio de Trump, el magnate Elon Musk, quien ya no forma parte del gobierno republicano.

Javier Milei y Elon Musk en la Conferencia del Instituto Milken en mayo 2024.

Son pasillos por los que también caminan expresidentes de los Estados Unidos, como el demócrata Bill Clinton; o el titular de la FIFA, Gianni Infantino.

Y con mayor importancia para el gobierno de Milei, figuras claves como la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien hace pocas semanas habilitó un desembolso por 1.000 millones de dólares para el país tras una reunión con el ministro de Economía Luis Caputo, en el marco del programa de deuda sellado con Milei en marzo 2025.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva en Washington.

Al Instituto Milken, Milei regresó septiembre de ese año, previo al triunfo en las legislativas nacionales, también para un discurso ante poderosos empresarios representantes de Discovery Capital Visa, Citi, Chevron, Paramount, JPMorgan, PIMCO, Vista Investment Group, y otros. Coincidió con el rechazo del Senado en la Argentina a su veto a la Ley de Emergencia de Discapacidad.

Milei vuelve a dar un discurso en el Instituto Milken



En Los Ángeles volvería a recibirlo el organizador Michael Milken, influyente financista y fundador del Milken Institute. En caso de confirmarse el viaje para la próxima semana, fuentes del Gobierno prometen informar la agenda oficial y las reuniones que mantendrá Milei en Los Ángeles horas antes de su llegada.

Por lo pronto, estiman que si viaja la partida desde Buenos Aires en el ARG01 probablemente sea el martes 5 a última hora, para volar durante la noche.

Michael Milken, influyente financista y fundador del Milken Institute.

Dos años atrás, Milei le habló en la Conferencia del Instituto Milken a los empresarios argentinos: "Les digo que no se duerman en sus laureles, porque encontrarán que hay actores de afuera con más capital y mayor capacidad de asumir riesgos, dispuestos a hacer las inversiones que el país necesita".

Tras repasar los recortes de su modelo de ajuste y motosierra que había derivado en superávit fiscal y financiero en el sector público nacional; el Presidente convocó a los inversores en general porque: "La ventana de oportunidades para nuestra nueva fiebre del oro no será eterna: es hoy, es ahora".