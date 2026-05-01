Patricia Bullrich publicó un video junto a Javier Milei con la frase: "Me dicen que quieren divertirse. Yo les digo que los rumores vuelan"

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, publicó este viernes 1 un video en sus redes sociales que destaca su vínculo político y personal con el presidente Javier Milei.

La pieza, difundida a través de la plataforma X, recopila diversos momentos de gestión y actividades compartidas entre la legisladora y el mandatario, en un contexto marcado por las especulaciones sobre el armado electoral de cara a 2027.

Me dicen que quieren divertirse. Yo les digo que los rumores vuelan. %uD83C%uDFB6%uD83C%uDFA4 pic.twitter.com/JdTmdU3SV4 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 1, 2026

El mensaje detrás de las imágenes

El video tiene una duración de un minuto y utiliza como banda sonora una versión de la canción "Me dicen que", cuya letra alude directamente a las versiones que circulan en el ámbito político.

La publicación fue acompañada por una frase breve pero sugestiva de la senadora: "Me dicen que quieren divertirse. Yo les digo que los rumores vuelan".

El montaje audiovisual alterna escenas de reuniones de trabajo, actos oficiales y momentos de distensión donde se observa a Bullrich junto a Javier Milei y otros integrantes destacados del oficialismo.

La elección de la música, que hace referencia a rumores y "estrellas", funciona como una respuesta indirecta a las versiones periodísticas sobre posibles reacomodamientos dentro del equipo de gobierno y la estructura de la coalición.

Centralidad en la coalición de gobierno

La difusión de este material se interpreta como un gesto de ratificación de su lugar estratégico dentro de La Libertad Avanza.

Al mostrar imágenes de fuerte proximidad con el Jefe de Estado en Casa Rosada y otros ámbitos de gestión, la legisladora nacional marca su posicionamiento ante la opinión pública y el arco político.

Hasta el momento, no se han brindado declaraciones adicionales que confirmen o descarten candidaturas específicas, optando por una comunicación visual que enfatiza la cohesión interna del espacio libertario frente a las proyecciones electorales futuras.