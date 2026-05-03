Tailhade aguarda "ansioso" que el Gobierno lo denuncie: "Van a pasar vergüenza"

El diputado nacional por Unión por la Patria Rodolfo Tailhade aseveró estar "ansioso" de que el Gobierno de Javier Milei lo denuncie ante la Justicia por supuesto espionaje ilegal por sus afirmaciones públicas sobre movimientos privados de Bettina Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Además, aseguró contar con más información para revelar sobre presuntos hechos de corrupción que involucran al ministro coordinador, quien ya es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

"Para ellos todo es espionaje, es un fetiche que tienen. ¿No tienen la cabeza en orden para entender que esta mujer se mueve en lugares públicos con custodia? La ve todo el mundo", recalcó Tailhade en relación a Angeletti.

Añadió que tiene para "presentar mucha más información" en el corto plazo sobre la esposa de Adorni y remarcó que los funcionarios nacionales "van a pasar vergüenza" si deciden concretar la denuncia judicial.

Según trascendió, el Ministerio de Seguridad, que conduce Alejandra Monteoliva, presentará una denuncia penal contra Tailhade por presunto espionaje ilegal. Es por sus dichos durante la sesión informativa en la que Adorni brindó su reporte de gestión, en los que el legislador detalló supuestos comportamientos de Angeletti, asegurando que la mujer utiliza la custodia oficial para salidas nocturnas personales.

Tailhade sería denunciado por sus afirmaciones públicas sobre movimientos de Bettina Angeletti, la esposa de Adorni.

"Me va a denunciar Monteoliva, que es la responsable de la custodia que tiene Bettina Angeletti", confirmó Tailhade, que luego hizo hincapié en la contradicción entre el discurso oficial y el estilo de vida de los integrantes del gabinete. "Venían a combatir la casta y son casta tope de gama, la que me denuncia es la que tiene que rendir cuentas", subrayó.

"Hecho de corrupción galopante"

En este marco, el diputado opositor se refirió a un reciente viaje de Adorni a Punta del Este que, según indicó, tuvo como fin "dar una charla para empresarios en la torre Trump a mil dólares por cabeza".

"Estamos hablando de un hecho de corrupción galopante, pero el Presidente se maneja de la misma manera", cuestionó.