El Ministerio de Seguridad denunciará a Rodolfo Tailhade por supuesto espionaje ilegal

El Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Alejandra Monteoliva, presentará una denuncia penal contra el diputado nacional Rodolfo Tailhade por presunto espionaje ilegal.

El detonante de la medida judicial fueron las afirmaciones públicas del legislador kirchnerista sobre movimientos privados de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, según confirmaron fuentes oficiales este viernes 1 de mayo de 2026.

Declaraciones en el recinto y detalles privados

Durante la sesión informativa donde el jefe de Gabinete brindó su reporte de gestión, Rodolfo Tailhade detalló supuestos comportamientos de Angeletti, asegurando que la mujer utiliza la custodia oficial para salidas nocturnas personales.

Asimismo, el diputado sostuvo que, en septiembre de 2025, la esposa del funcionario viajó en primera clase a Madrid junto a un grupo de madres del colegio de sus hijos, afirmando que ella habría costeado los pasajes y la estadía del grupo.

La recurrencia y precisión de los datos aportados por el legislador sobre los desplazamientos y la vida cotidiana de la familia del funcionario motivaron la reacción de la cartera de Seguridad.

Desde el oficialismo interpretan que dicha información solo pudo ser obtenida mediante mecanismos de seguimiento no autorizados, lo que encuadraría en la figura de espionaje ilegal.

La respuesta de Tailhade

Tras conocerse la intención del Ejecutivo de judicializar el caso, el diputado se mostró desafiante y ratificó sus dichos en sede periodística.

"Espero con ansias que me haga la denuncia. Ojalá me denuncien porque eso va a significar que voy a poder ir a demostrar todo lo que dije", manifestó Tailhade en una entrevista posterior a la sesión.

El conflicto profundiza la tensión entre el bloque de Unión por la Patria y el oficialismo en la Cámara de Diputados, trasladando ahora la disputa por el uso de información de inteligencia y custodia oficial a los tribunales de Comodoro Py.