El Gobierno de Javier Milei aprobó aumentos en las tarifas de gas que regirán a partir de mayo

El Gobierno, a través del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), aprobó este jueves nuevos cuadros tarifarios para Metrogas que comenzarán a regir a partir del 1 de mayo de 2026, en el marco de la actualización del sistema energético y la recomposición gradual de precios del sector.

La medida fue oficializada esta madrugada mediante la Resolución 463/2026 publicada en el Boletín Oficial. La disposición establece una adecuación de tarifas basada en distintos componentes regulatorios, como el Precio Anual Uniforme (PAU), la revisión tarifaria quinquenal y las diferencias acumuladas de períodos anteriores.

Según el nuevo esquema, los valores varían de acuerdo con la categoría y el nivel de consumo de los usuarios. En el caso de los residenciales sin subsidios, el cargo fijo mensual para la categoría más baja (R1) será de $3976,22 en la Ciudad de Buenos Aires y de $4591,88 en la provincia.

En los segmentos de mayor consumo, como la categoría R4, los cargos fijos alcanzarán los $94.995,74 en la Capital Federal y los $51.624,44 en la provincia de Buenos Aires, reflejando un incremento significativo respecto de escalas anteriores.

En cuanto al cargo por consumo, la mayoría de los usuarios residenciales abonará $281,33 por metro cúbico, mientras que en las categorías más altas el valor asciende a $426,68 en la Ciudad de Buenos Aires y a $387,12 en territorio bonaerense.

Desde el organismo regulador detallaron en la disposición que los nuevos cuadros incluyen la actualización mensual prevista en las licencias, un nuevo tramo de la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) para el período 2025-2030 y la aplicación de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA).

Además, la normativa dispone la incorporación del Precio Anual Uniforme definido por la Secretaría de Energía, que será trasladado a los usuarios según sus consumos y constituye la base para calcular el costo del gas en el sistema de transporte.

En relación con los subsidios, se ratificó que continuarán bajo el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), aplicándose únicamente sobre el precio del gas para los sectores considerados vulnerables, en línea con la política oficial de segmentación tarifaria.