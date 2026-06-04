El Gobierno aprobó los cuadros tarifarios para las empresas distribuidoras tras el aumento de la tasa del gas propano

El Gobierno oficializó este jueves nuevos cuadros tarifarios para el servicio de gas propano distribuido por redes en distintas localidades del país que no cuentan con acceso a la red de gas natural.

La medida se conoció luego de que la Secretaría de Energía dispusiera una actualización en el precio de referencia del combustible, lo que derivó en incrementos que deberán reflejarse en las facturas de los usuarios.

A través de la Resolución 126/2026, publicada en el Boletín Oficial, se definió que el valor del gas propano incluido en las tarifas pasará a representar el 60% del Precio de Paridad de Exportación (PPE), según la metodología vigente. El porcentaje anterior era del 40%, mientras que en marzo de 2024 había sido fijado en el 25%.

Ante esto, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) aprobó nuevos cuadros tarifarios para las distribuidoras que abastecen con gas propano indiluido por redes a miles de hogares, comercios e industrias en regiones donde no existe infraestructura de gas natural.

Entre las empresas alcanzadas se encuentran Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Gas Nea, Naturgy Ban, Litoral Gas y Distribuidora de Gas Cuyana. Las actualizaciones tendrán un impacto en localidades de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco.

En el caso de Camuzzi Gas Pampeana, las tarifas plenas para usuarios residenciales de la localidad bonaerense de Ameghino establecen un cargo de $361,63 por metro cúbico para las categorías R1 y R2, además de nuevos cargos fijos mensuales. Situaciones similares se replican en otras regiones abastecidas por las distintas distribuidoras.

Las resoluciones también ratifican la continuidad del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), por lo que los usuarios que mantengan el beneficio seguirán accediendo a bonificaciones sobre el valor pleno de la tarifa. De esta manera, el impacto final dependerá del nivel de subsidio asignado a cada consumidor.

La actualización forma parte del proceso de normalización tarifaria impulsado por el Gobierno en el marco de la emergencia energética nacional.