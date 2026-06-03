Luis Caputo tildó de "matón de barrio" a Ricardo Quintela y hubo respuesta

Mientras el Gobierno intenta apagar tensiones internas, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, cruzó fuertemente en la red social X al gobernador de La Rioja, el peronista opositor Ricardo Quintela, por considerar que lo amenazó. Así fue la cadena de reacciones.

El riojano es uno de los pocos jefes provinciales del Partido Justicialista (PJ) que no apoyó la Ley Bases y se mantiene como opositor férreo al modelo del presidente de la Nación, Javier Milei. En un entrevista fue consultado por la reciente frase de Caputo que aclaró una vez más que el "riesgo kuka" es casi nulo pero existe.

El Ministro intenta manejar las expectativas de los inversores financieros y lo explicó haciendo referencia a uno de los posibles candidatos presidenciales para el 2027, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof: "Puede haber un shock externo o una invasión extraterrestre, pero Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida".

Javier Milei y Luis Caputo.

La repuesta llegó desde Quintela: "Cuando lleguemos al poder nosotros lo vamos a investigar a él también. Vamos a hacer lo que nunca hicimos, que es investigar qué sucedió en esta gestión. Por eso, los inversores tienen que tener cuidado".

El ministro captó la advertencia y escribió en X: "Ya estuvieron y lo hicieron gobernador, porque para eso ustedes utilizan el poder del Estado. Tuvieron que inventar entonces que mi familia había atentado contra la vicepresidente. Mejor que amenazar cual matón de barrio, dedíquese a gobernar bien su provincia que, por su culpa, es un verdadero desastre. Por ejemplo, por no adherir al RIGI está privando a los riojanos de más empleo, recursos y mejores salarios".

Quintela apuntó fuerte contra el ministro Caputo

Quintela se había despachado contra el ministro de Economía: "No conoce el país Caputo, no sabe los problemas que tenemos. No conocen el país porque no lo visitan. Nunca desembarcaron en una provincia y se fijaron con lo que pasa con la gente. No conocen la idiosincrasia ni el potencial de cada región. Lo único que conocen es de políticas para beneficiar a un grupo selecto de la República Argentina y del extranjero", acusó el opositor.

Kicillof con sus pares Quintela y el fueguino Gustavo Melella en Tierra del Fuego el último 2 de abril.

Más tarde, el gobernador de La Rioja se hizo eco del mensaje del ministro Caputo en X y le contestó: "Muy a pesar de todos ustedes, Ministro, nosotros seguimos gobernando para el pueblo, aún sin los recursos que ilegalmente les retienen a los riojanos y riojanas. Aguantando los permanentes ataques y agresiones que recibimos continuamos obras, mantenemos las tarifas, sostenemos el boleto estudiantil y seguimos una política de cercanía y acompañamiento".

Y siguió contra las políticas de Caputo: "No vamos a ser cómplices del saqueo de recursos de los argentinos; por eso no adherimos al RIGI, que promete mejoras económicas pero que, en realidad, es un plan sistemático para facilitar el saqueo de las riquezas y los recursos naturales de nuestro país, entregándolos y dejando a millones de argentinos y argentinas con las manos vacías y sin futuro. Quienes están privando a los argentinos del crecimiento son ustedes, los que se enorgullecen de no haber comprado nunca algo de industria nacional".

"Los tipos que hundieron y vendieron al país cada vez que tuvieron oportunidad siguen queriendo mentir y manipular la realidad. Y claro que los vamos a investigar, como corresponde: ustedes si usan el poder del Estado para ocultar sus culpas y, aunque las pruebas están, los amigos del poder de turno se encargan de que no sigan su curso", cerró Quintela.