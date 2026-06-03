Marcelo Porcel ya tiene tobillera electrónica y les entregaron botones antipánico a las víctimas

La Justicia ordenó la colocación inmediata de una tobillera electrónica para monitorear a Marcelo Porcel, acusado por abuso de menores en Palermo Chico.

La medida restrictiva se hizo efectiva en las últimas horas tras el procesamiento. El imputado quedó bajo estricta vigilancia del Servicio Penitenciario para garantizar que no se acerque a las víctimas.

El dispositivo emite una alerta en tiempo real si el procesado intenta violar el perímetro de exclusión.

En forma simultánea, las autoridades judiciales entregaron botones antipánico a los 10 alumnos que lo denunciaron. La resolución busca llevar tranquilidad a los chicos y a sus familias.

Los dispositivos fueron distribuidos el martes por personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en la casa de los menores. Son teléfonos celulares que cuentan con una aplicación informática especial de seguridad.

Los abogados de las familias denunciantes consideraron que la entrega de los botones antipánico es un paso fundamental. Sin embargo, adelantaron que seguirán firmes en el pedido de detención efectiva para el sospechoso.

Acusación

Porcel está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el aprovechamiento de una situación de guarda, corrupción de menores y producción de representaciones sexuales de un menor sin su consentimiento. Los chicos que iban al mismo colegio que sus hijos tienen entre 11 y 15 años.

Los investigadores analizan diferentes pruebas tecnológicas presentadas por las familias de las víctimas. Los teléfonos celulares y las computadoras del acusado ya fueron secuestrados para ser peritados.

Se espera que en los próximos días la fiscalía cite a nuevos testigos y personal directivo del colegio.

Según los investigadores, el acusado se aprovechaba de los vínculos de confianza con las familias de los chicos. Los menores eran trasladados a lugares de su propiedad donde se les suministraba bebidas alcohólicas y se los inducía a situaciones de contenido sexual.

Pedido de detención

Los jueces decidieron mantener a Porcel en libertad provisoria porque el acusado demostró arraigo, domicilio estable y trabajo conocido en el país. Por otro lado, la Justicia confirmó la extracción compulsiva de ADN de Porcel para incorporar su perfil al Registro Nacional de Datos Genéticos.

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