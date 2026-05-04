Tarifas de luz: confirman aumento en el AMBA y fijan un subsidio adicional

El Gobierno nacional confirmó un nuevo incremento en los cuadros tarifarios de electricidad para mayo, con una suba del 4,10% para la rúbrica que opera en el norte y del 3,91% para la que brinda servicio en el sur.

La medida, formalizada este lunes mediante las Resoluciones 243 y 244/2026 en el Boletín Oficial, responde a la actualización mensual del Costo Propio de Distribución en el área metropolitana, en el marco de la emergencia energética vigente.

Fórmula de indexación e inversiones

La actualización de las tarifas surge de una fórmula que combina el Índice de Precios Internos al por Mayor y el Índice de Precios al Consumidor, ambos relevados por el INDEC. Según el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, el objetivo es que la remuneración de las empresas "se mantenga durante todo el período tarifario de cinco años en términos reales".

A este ajuste por inflación se le sumó el denominado Factor E, un incentivo que premia el cumplimiento de inversiones. El organismo regulador reconoció que ambas compañías superaron sus metas físicas de obras, permitiéndoles un ajuste adicional. "Por haber invertido más de lo previsto", el ENRE otorgó un 0,27% extra a la compañía de la zona norte y un 0,15% a la del sur, completando así el porcentaje final que verán los usuarios en sus boletas.

Subsidios y topes de consumo

Para los beneficiarios del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados, el límite de consumo subsidiado se mantiene en 300 kWh mensuales para el periodo invernal que inicia este mes. Cualquier excedente sobre dicho tope será facturado a tarifa plena, sin asistencia estatal.

Asimismo, la Secretaría de Energía fijó una bonificación extraordinaria del 10,67% sobre el consumo base para los sectores de menores ingresos. Esta medida busca que la reestructuración del sistema de asistencia estatal sea gradual y "dar previsibilidad a los beneficiarios" ante la suba de la demanda por las bajas temperaturas.