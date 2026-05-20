Doble fin de semana largo antes de que termine mayo: ¿Por qué se debe y a quiénes contempla?

Los argentinos están a la espera del próximo feriado a nivel nacional, que conformará un fin de semana largo de tres días. Sin embargo, el calendario oficial detalló que no será el único para la última semana de mayo.

El próximo lunes 25 será feriado en todo el territorio argentino por la conmemoración del Día de la Revolución de Mayo, pero antes que finalice el mes, un importante grupo de ciudadanos bonaerenses contará con un descanso extra ideal para realizar una escapada turística.

Se trata de un asueto administrativo que abarca a un grupo de localidades de la provincia de Buenos Aires por la celebración de festividades locales.

¿Cuándo será el próximo feriado?

El próximo viernes 29 de mayo será feriado para los habitantes de las localidades de Comandante Nicanor Otamendi en General Alvarado y en Villalonga, perteneciente a Patagones, por los respectivos aniversarios fundacionales.

Esta medida afectará principalmente a los empleados públicos y a quienes realicen funciones en las sucursales de Banco Provincia, que estarán exentos de presentarse en sus puestos de trabajo y tendrán una jornada laboral de tan solo tres días en la última semana del mes.

El próximo viernes 29 de mayo será feriado en dos localidades bonaerenses.

Nicanor Otamendi fue fundada el 29 de mayo de 1911, por lo que cumplirá 115 años; mientras que Villalonga nació en 1929, por lo que celebran 97 años. En ambos casos será una jornada no laborable.

¿Cuáles son los feriados que restan en 2026?