Nuevo feriado para esta semana: ¿A quiénes contempla?

El miércoles 21 de mayo habrá un nuevo feriado en distintas localidades del país luego de que se anunciara una jornada no laborable por celebraciones especiales. La medida alcanzará a un grupo determinado de trabajadores y abrirá la posibilidad de sumar un descanso extra en plena semana.

Aunque no se trata de un feriado a nivel nacional, el anuncio despertó el interés de muchas personas que ya comenzaron a pensar en una escapada, un viaje corto o algunos días para cortar con la rutina. Como ocurre con este tipo de fechas, el alcance dependerá de cada municipio y de las actividades adheridas al asueto.

¿Dónde será feriado el 21 de mayo?

¿Dónde será feriado el 21 de mayo?

El jueves 21 de mayo será feriado en Juan José Almeyra, localidad perteneciente al partido de Navarro, debido a la celebración de su 117° aniversario fundacional. La jornada no laborable alcanzará a trabajadores de la administración pública y empleados del Banco Provincia, mientras que en el sector privado la adhesión dependerá de cada empleador.

La fecha permitirá que muchos vecinos puedan disfrutar de un descanso extra en medio de la semana y participar de las actividades organizadas por el aniversario. Ubicada en una zona rural de la provincia de Buenos Aires, la localidad se caracteriza por su tranquilidad, sus paisajes de campo y el ambiente típico de los pueblos bonaerenses donde todavía se mantiene el ritmo pausado y las tradiciones locales.

Muy cerca de Navarro, el destino suele ser elegido por quienes buscan desconectarse unos días del movimiento de la ciudad y aprovechar propuestas al aire libre, recorridos gastronómicos y espacios verdes ideales para descansar. Además de las celebraciones por el aniversario, quienes visiten la zona también podrán disfrutar de actividades vinculadas al turismo rural, caminatas, encuentros culturales y la clásica gastronomía criolla que distingue a los pueblos del interior bonaerense.

Entre almacenes históricos, calles tranquilas y el contacto con la naturaleza, el feriado aparece como una oportunidad perfecta para una escapada corta y diferente cerca de Buenos Aires.