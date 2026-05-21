ANSES cambia el bono para jubilados: quiénes cobrarán menos y por qué

Los pagos de mayo para jubilados y pensionados de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entran en su tramo final. Desde este viernes 22 comienzan los depósitos para quienes cobran haberes superiores a la mínima y cambia el bono extraordinario de $70.000.

El refuerzo que entrega el organismo previsional dejará de ser igual para todos y pasará a calcularse según los ingresos de cada adulto mayor. Es decir, se trata de un "extra" proporcional, con un tope máximo establecido.

El cambio se enmarca en el calendario de pagos de mayo 2026 de ANSES y responde al esquema establecido por el Decreto 292/2026. En esta etapa, se activa el cronograma de cobro para los haberes superiores a la mínima.

Los jubilados que cobran la mínima ya recibieron el bono completo de $70.000, mientras que quienes tengan haberes más altos percibirán un extra menor y calculado de forma proporcional.

Cambios en el bono de ANSES: cómo impacta desde el inicio del pago a haberes superiores

Hasta el momento, quienes cobran la jubilación mínima venían recibiendo el refuerzo completo de $70.000 sin modificaciones.

Con el inicio del cronograma para haberes superiores, ANSES comienza a aplicar un esquema de pago distinto, donde el bono deja de ser fijo y pasa a ajustarse de forma gradual según el nivel de ingresos de cada jubilado o pensionado.

Arranca el calendario de pagos para jubilados con haberes superiores a la mínima: reciben un bono proporcional (Imagen ilustrativa).

La medida busca concentrar la ayuda en los sectores con menores ingresos, estableciendo un límite a partir del cual el refuerzo se reduce o deja de otorgarse.

Este nuevo esquema entra en vigencia desde el viernes 22 de mayo, cuando se habilitan los pagos para quienes superan la mínima, con un calendario organizado según la terminación del DNI.

Cómo se calcula el nuevo bono variable de ANSES

La clave del sistema es que el bono se ajusta para que nadie supere un tope de ingresos fijado por el Gobierno.

En ese marco, los beneficiarios que cobran la jubilación mínima de $393.250,17 siguen percibiendo el refuerzo completo de $70.000, lo que lleva su ingreso total a $463.250,17.

Para los haberes superiores, el bono se reduce de forma proporcional hasta alcanzar el tope fijado. Por ejemplo:

Un jubilado con un haber mensual de $400.000 recibirá un adicional cercano a $63.250, para completar el límite establecido.

Quien cobre una jubilación de $420.000 percibirá un bono aproximado de $43.250.

Puntos clave del nuevo esquema:

El bono se calcula según el haber mensual de cada beneficiario.

A mayor jubilación, menor es el refuerzo adicional.

El beneficio se reduce progresivamente hasta desaparecer.

¿Quiénes se quedan sin bono este mes?

En esta nueva etapa, el bono de ANSES no se paga a quienes superen el ingreso máximo establecido, fijado en $463.250,17 (resultado de la suma entre la jubilación mínima y el refuerzo completo).

De esta manera, quedan afuera del beneficio todos los jubilados y pensionados cuyos haberes, tras la actualización de mayo del 3,4%, ya estén por encima de ese límite.

Los jubilados que superan la mínima reciben un bono proporcional en mayo 2026 (Imagen ilustrativa).

En esos casos, directamente no se liquida el refuerzo extraordinario, ya que el ingreso mensual supera el tope definido por el organismo previsional.

Es importante tener en cuenta que este bono alcanza únicamente a jubilados y pensionados de ANSES, y no se extiende a otras prestaciones como asignaciones o programas sociales del organismo.

Calendario de pagos para jubilados con haberes superiores a la mínima





El cronograma de pagos de ANSES sufre un pequeño ajuste por el feriado del 25 de mayo, lo que impacta principalmente en jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima, además de los beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

Por este motivo, el calendario se organiza de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo.

Lunes 25 de mayo: feriado nacional (sin actividad bancaria).

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.

El único cambio se da en los pagos previstos para el lunes 25, que se trasladan al martes 26. El resto del cronograma se mantiene sin modificaciones, según lo establecido por ANSES.

Ante cualquier consulta sobre fechas de cobro o liquidaciones, los beneficiarios pueden ingresar a anses.gob.ar o acceder a los canales de atención del organismo previsional.