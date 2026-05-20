Aumentan las asignaciones de ANSES: ¿Cuáles son los nuevos valores de junio?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento para todas sus prestaciones a partir de junio. Entre ellas, se encuentran las asignaciones sociales, que además del incremento previsto por movilidad, contarán con los extras habituales que contribuyen a mejorar los ingresos de las familias beneficiarias.

El ajuste se realizará en base a la inflación registrada en abril, que fue del 2,6%. En ese sentido, los titulares de asignaciones no solo percibirán los nuevos montos actualizados, sino también los adicionales que acompañan a estas prestaciones.

Entre ellos se destacan la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, dos herramientas clave para reforzar los ingresos, especialmente en hogares con niños.

Cómo quedan los montos de las asignaciones en junio

En caso de que ANSES aplique el aumento estimado del 2,6%, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanzará un monto de $144.959,44 en su valor bruto para la zona general del país.

Sin embargo, como es habitual, el organismo previsional liquida mensualmente el 80% de la prestación, mientras que el 20% restante se retiene de forma preventiva hasta la presentación de la Libreta AUH. De esta manera, el monto efectivo a cobrar cada mes sería de aproximadamente $115.967.

Por su parte, la AUH por Hijo con Discapacidad se ubicaría en $472.006 en su valor bruto. Tras aplicarse la retención correspondiente, el monto mensual directo ascendería a $377.604.

En tanto, la Asignación Universal por Embarazo (AUE) también se actualizaría al mismo valor bruto que la AUH general, es decir, $144.959,44. Al igual que en el resto de las prestaciones, el porcentaje retenido se acumula y se paga una vez al año, siempre que se acrediten los controles de salud y requisitos establecidos.

Las familias tendrán un nuevo aumento a partir de junio, que se estima que ronde el 2,6%. A ese ajuste, se le sumarán los extras complementarios para reforzar la alimentación de los menores.

Qué complementos se acreditan junto a las asignaciones

Además de los montos principales, los beneficiarios continúan recibiendo los complementos que se depositan en la misma fecha de cobro. Uno de los más relevantes es la Tarjeta Alimentar, que se asigna de manera automática según la cantidad de hijos registrados en el sistema.

Actualmente, los valores de este beneficio son:

$72.250 para familias con un hijo;

$113.299 para familias con dos hijos;

$149.425 para familias con tres hijos o más.

A esto se suma el Complemento Leche, destinado a familias con niños de hasta 3 años, que busca garantizar una adecuada nutrición durante la primera infancia. Con el aumento proyectado del 2,6%, este adicional se ubicaría en torno a los $54.675.







