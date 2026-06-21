Los mejores memes por el festejo del Día del Padre

La conmemoración del Día del Padre en Argentina provocó una gran cantidad de mensajes, saludos e imágenes entre padres e hijos en redes sociales. En este marco, también hubo lugar para el humor.

Entre referencias mundialistas y menciones a reconocidas escenas de la televisión argentina, las plataformas de X e Instagram se convirtieron en un gran caudal de memes.

Los memes por el Día del Padre.

Gran parte del contenido virtual se lo llevaron referencias vinculadas a la Copa del Mundo y reacciones de padres "esperando los regalos" por su día.

La reacción de Zinedine Zidane en medio del partido de su hijo Luca ante Argentina en la primera fecha del Mundial.





El inédito mensaje que recibió un comediante y se convirtió en viral el Día del Padre

Por qué se celebra el Día del Padre

La conmemoración del Día del Padre tiene su origen a principios del SXX con el objetivo de reconocer el rol que tienen los progenitores en la crianza de los hijos.

El primer país en considerar esta fecha fue Estados Unidos por la intención de Sonora Smart Dodd de homenajear a su padre William Jackson Smart. Este hombre se hizo cargo sólo de sus seis hijos luego de que su esposa muriera. El 19 de junio de 1910 fue la primera vez que se conmemoró en suelo norteamericano.

La impulsora de esta fecha había tomado como referencia el gran éxito que tenía el Día de la Madre. Tras varios años desde su origen y la popularidad que tomó, el presidente Richard Nixon firmó en 1972 la ley que estableció al tercer domingo de junio como Día del Padre.

Los países que celebran hoy el Día del Padre

Además de Estados Unidos, otros países que lo celebran hoy son Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, México y Venezuela.

También lo conmemoran este domingo Canadá, Reino Unido, Francia y Japón, mientras que países como España lo festejan el 19 de marzo que coincide con San José.