Las ventas por el Día del Padre cayeron por cuarto año consecutivo

Las ventas por el Día del Padre bajaron por cuarto año consecutivo según informó este domingo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). La entidad precisó que la caída fue de 0,3% en comparación con igual período del año pasado.

El descenso de 2026 se suma al retroceso del -1,7% de 2025, -10,2% de 2024 y del -1,2% de 2023, consolidando un ciclo de resultados desfavorables para el sector en una fecha clave del calendario comercial.

En tanto, el gasto promedio este año fue de $78.986, lo que representa un incremento nominal frente al año pasado, cuando se ubicó en $41.302.

Balance por rubros

De acuerdo con el relevamiento de la CAME, el descenso más severo fue en el rubro Equipos periféricos, accesorios y celulares, que tuvo un desplome del 6,1%; seguido por Cosméticos y perfumería, con un retroceso del 3,8%.

En tanto, cerraron con mejoras: Librería e Indumentaria (2,1%), Electrodomésticos, artefactos del hogar y equipos de audio y video (0,8%) y Calzado y marroquinería (0,4%).

En su informe, desde la CAME advirtieron que la caída en la ventas evidencia "el impacto del enfriamiento del consumo", a pesar de que se registraron "más del 80% de los comercios realizando promociones especiales".

En este marco, desde la entidad indicaron que "las principales apuestas pasaron por otorgar facilidades financieras con tarjetas de crédito y beneficios por pagos al contado", pero señalaron que "la efectividad de estas herramientas estuvo muy contenida por la cautela generalizada de los compradores".

En cuanto a la percepción de los comerciantes, el 38,1% de los encuestados en el relevamiento sostuvo que el Día del Padre tuvo un impacto moderado y un 36,5% evaluó que la fecha aportó algo de movimiento, aunque resultó insuficiente para modificar el escenario de fondo.