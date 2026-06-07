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Domingo, 7 de junio de 2026

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INFORME

Las ventas minoristas volvieron a caer en mayo

La baja interanual fue de 1,2% según la CAME. El descenso acumulado en el año es de 3,1%.

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Las ventas minoristas de las pymes continúan en baja ya que según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) tuvieron una caída del 1,2% en mayo en comparación con igual mes del año pasado. De esta forma, acumulan un retroceso del 3,1% en lo que va de 2026.

Pese a la caída interanual, el Índice de Ventas Minoristas Pymes registró una suba del 1,2% en el quinto mes del año respecto de abril.

Al analizar el resultado de mayo, desde CAME evaluaron que "el balance operativo evidenció una reconfiguración estructural en el patrón de consumo minorista" y "ante la sostenida contracción del poder adquisitivo, la demanda experimentó una marcada tendencia hacia rubros de primera necesidad, los cuales lograron sostener niveles transaccionales estables o positivos".

En este marco, "los sectores orientados a bienes no esenciales absorbieron el mayor impacto recesivo, demostrando que el ingreso disponible de los hogares se encontró focalizado casi con exclusividad en el mantenimiento de la canasta básica".

Balance por rubro

El relevamiento por rubros realizado por CAME reflejó que tres sectores cerraron con caídas: Bazar, decoración y muebles (-8,9%), Textil e indumentaria (-5,2%) y Calzado y marroquinería (-0,2%).

En tanto, otro tres rubros tuvieron desempeño positivo. La principal mejora se dio en Farmacia (+8,2%), seguido por Perfumería (+2,3%) y Alimentos y bebidas (+0,2%). Por su parte, no tuvieron variación interanual las ventas en el sector Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción.

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