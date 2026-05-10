Otra vez cayó la venta minorista y suma 12 meses de contracción: los rubros más afectados

La actividad comercial minorista en la Argentina continúa sin dar señales de recuperación. Según el Índice de Ventas Minoristas elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas de las pymes registraron una caída interanual del 3,2% en abril, consolidando una seguidilla de 12 meses consecutivos de contracción en el consumo.

Con este resultado, el primer cuatrimestre del año cierra con un retroceso acumulado del 3,5%. En términos mensuales, la medición desestacionalizada reflejó una baja del 1,3% frente a marzo, lo que confirma una profundización de la retracción observada en los meses previos.

Desde la entidad fabril señalaron que la actividad se concentró mayoritariamente en rubros esenciales y de recambio estacional. "El comportamiento de compra estuvo marcado por la búsqueda activa de financiamiento y bonificaciones", explicaron desde CAME.

El 58% de los empresarios pyme no ve condiciones para invertir.

Asimismo, advirtieron que la rentabilidad de los establecimientos se encuentra bajo presión debido al incremento en los costos operativos y los servicios básicos, factores que limitan la capacidad de maniobra de los comerciantes.

A pesar del escenario, existe una leve mejora en la percepción de estabilidad: el 53,3% de los propietarios reportó una situación similar al año anterior, lo que representa un avance de 2,5 puntos porcentuales respecto a marzo.

Sin embargo, el 58,7% considera que el contexto actual no es favorable para realizar inversiones.

Radiografía sectorial: solo un rubro en positivo



El análisis por rubros muestra que seis de los siete sectores relevados finalizaron el mes con resultados negativos:

•Farmacia (+6,1%): Fue el único segmento que se mantuvo en terreno positivo, acumulando un crecimiento del 3% en lo que va del año.

•Bazar y decoración (-12,3%): Resultó el rubro más golpeado del mes, con una caída acumulada del 13,1% en el cuatrimestre.

•Perfumería (-7,2%): Registró una fuerte contracción frente al mismo período de 2025.

•Alimentos y bebidas (-3,1%): El consumo básico también cedió, acumulando una baja del 4,6% en 2026.

•Ferretería y construcción (-4,2%): Aunque cayó en abril, todavía conserva una leve suba acumulada del 0,7% en el año.

•Textil e indumentaria (-3,7%): Mostró una retracción acumulada del 5,6% anual.

•Calzado y marroquinería (-0,5%): Presentó la caída más leve del índice interanual.

El refugio digital





Un dato destacado del informe es el crecimiento de las ventas online en comercios que poseen locales físicos, las cuales subieron un 8% interanual.

No obstante, CAME aclaró que este desempeño "no logró compensar la contracción observada en el índice general de las ventas minoristas".

El reporte concluye que la reactivación del comercio dependerá directamente de una mejora real en el poder adquisitivo y de una necesaria reducción de los costos fijos que hoy asfixian a las pequeñas y medianas empresas.