Las ventas minoristas pymes caen 0,6% en marzo

Las ventas minoristas de las pymes retrocedieron 0,6% interanual en marzo y acumulan una caída del 3,6% en el primer trimestre del año, según el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Este resultado marca la continuidad de una tendencia negativa que se extiende desde hace once meses.

En la comparación mensual desestacionalizada, la actividad comercial registró una merma del 0,4% respecto a febrero.

Análisis del escenario comercial

Desde CAME explicaron los factores que influyeron en el desempeño del mes, señalando que "el inicio escolar dinamizó el gasto específico, pero la pérdida de poder adquisitivo y el alza de los costos operativos afectaron el volumen general".

Asimismo, el informe destaca que la falta de financiamiento y la incertidumbre impactan en las decisiones de negocio: "la dependencia del financiamiento bancario y la baja predisposición a invertir definieron un escenario de marcada cautela operativa".

Respecto a las proyecciones, el 48% de los comerciantes consultados espera que los niveles de ventas actuales se mantengan, mientras que un 59,1% considera que el contexto actual no es propicio para realizar nuevas inversiones.

Comportamiento por rubros

El impacto de la caída fue heterogéneo entre los sectores analizados. Los rubros con mayores retrocesos interanuales fueron Perfumería (-9,8%) y Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles (-8,3%).

El sector de Alimentos y bebidas también mostró signo negativo con una baja del 0,9%, acumulando un descenso del 5,1% en lo que va de 2026.

Por el contrario, solo dos sectores lograron cerrar el mes en terreno positivo.

El rubro de Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción presentó un alza del 2,0%, mientras que las ventas en Farmacia subieron un 1,1% interanual.

Otros sectores como Calzado y marroquinería y Textil e indumentaria registraron caídas leves de 0,1% y 0,4% respectivamente.