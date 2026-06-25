Quería pasar la noche con un chico, pero una insólita "excusa mundialista" cambió los planes: "Perdón"

En redes sociales se volvió habitual que el Mundial 2026 se meta de lleno en la vida cotidiana, muchas veces funcionando como la excusa perfecta para cambiar planes, cancelar salidas o priorizar un partido por sobre cualquier otro compromiso.

Entre memes, debates y situaciones cotidianas, los usuarios suelen compartir conversaciones donde el deporte termina ocupando un lugar inesperado en medio de la rutina.

En ese contexto apareció el caso de una joven que le pidió a un chico que la fuera a buscar para pasar la noche juntos, pero la respuesta que recibió la dejó completamente sorprendida. La situación se conoció luego de que decidiera compartir la conversación en redes sociales, donde el intercambio generó todo tipo de opiniones y abrió nuevamente el debate sobre las "prioridades mundialistas".

La excusa del chico para no juntarse

Una conversación entre un joven y una chica generó repercusión en redes sociales luego de que ella decidiera compartir el chat que mantuvo durante la madrugada. El intercambio surgió a partir de un intento por organizar un encuentro para pasar la noche juntos, algo que no llegó a concretarse.

La situación fue difundida por la cuenta "Devotadewos" en X, donde la usuaria publicó la captura de los mensajes que intercambiaron. Allí se puede ver cómo la charla comienza cuando ella le pide que la pase a buscar por la zona de Lanús para poder verse, pero rápidamente deriva en una discusión por la dificultad para coordinar el encuentro.

En uno de los mensajes, el joven intenta bajar la tensión con una frase en tono de broma: "Todo porque no querés dormir cucharita conmigo, mala", a lo que ella responde desmintiendo su versión con un "Mentira, si vos me cancelás", marcando su malestar. Ese ida y vuelta deja ver cómo la conversación va subiendo de tono con el paso de los minutos.

Luego, él se disculpa por no haber organizado la salida, aunque ella vuelve a insistir con el pedido de que la pase a buscar por su casa. Sin embargo, la respuesta que recibe cambia por completo el rumbo de la charla.

El joven explica que no puede ir porque está por comenzar un partido del Mundial entre Túnez y Japón, lo que genera sorpresa en ella y marca el punto más fuerte del intercambio.

La excusa del chico para no juntarse

La publicación comenzó a circular entre usuarios de la red social, donde la conversación despertó comentarios de todo tipo. Entre las reacciones, algunos usuarios bromearon con las "prioridades futboleras", otros defendieron la decisión del joven y no faltaron quienes tomaron con humor la situación, destacando lo insólito del motivo que frenó el encuentro.