Pidió milanesas con puré por delivery, pero lo que le llegó la dejó furiosa: "Me mandaron las sobras"

Una mujer descargó su bronca en redes sociales después de recibir un pedido que no se parecía nada a lo que había solicitado. A través de una aplicación de delivery, había encargado milanesas con puré, pero lo que le llegó a su casa distaba bastante de lo esperado.

"Gente, me acaba de llegar un pedido de una rotisería que pedí por el delivery... Miren lo que es esto. Las sobras de una milanesa me mandaron. Milanesas con puré, decía. No se puede ser tan atrevido, por Dios", se escucha decir a la mujer en el video que publicó en TikTok.

En las imágenes se puede ver a la comida dentro de un recipiente de papel aluminio: dos porciones de milanesa, con aspecto algo quemado y de tamaño mediano, y a un costado el puré de papas. Según lo que se ve, ambas porciones eran muy pequeñas.

En el epígrafe del posteo, la usuaria aseguró que "es un papelón que muestren una cosa y te manden otra". Además, agregó: "Aunque te lo vendieran como promoción, no se justifica que te manden algo que ni siquiera representa la cena de un nene".

El video fue publicado hace unos días en TikTok mediante la cuenta "nuevedecopas39" y los comentarios no tardaron en llegar.

El insólito pedido de milanesas con puré que se volvió viral





"Comé vos, yo ya estoy lleno": así reaccionaron los internautas

El video publicado en TikTok generó una inmediata ola de comentarios por parte de los usuarios, que debatieron tanto sobre el lugar donde se realizó el pedido como sobre el precio y la imagen de referencia del producto.

Entre las respuestas, una de las más particulares fue la de un usuario que escribió: "Trabajo en delivery y a veces comemos un poquito de los pedidos; no nos alcanza lo que nos pagan para todos los gastos que tenemos. Pago el alquiler o pago la comida, mil perdones".

"Es un papelón", escribió la mujer al ver las milanesas con puré que recibió (TikTok/@nuevedecopas39).

También se sumaron otros comentarios con distintas reacciones: "¿Cuánto te salió? Ahí está la clave"; "Las fotos del restaurante estaban hechas con IA, no?"; "Yo pido el reembolso"; "Comé vos, yo ya estoy lleno"; "¿Qué local es? Para no pedir".

El video también se viralizó en X (antes Twitter), donde acumuló una nueva ola de comentarios. Entre las reacciones, algunos usuarios ironizaron con el pedido: "Capaz que es el menú económico"; "Por eso no hay que comprar nada por teléfono u online. Local físico y a ver lo que hay" y "Miren las reseñas", escribieron.