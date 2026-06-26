¿Se quebró la amistad entre Flor Peña y Marley tras el escándalo en Luzu TV?: "Ella está muy decepcionada..."

Mientras que se habla de la millonaria cifra que Florencia Peña podría pedirle a Nico Occhiato en un juicio tras su renuncia de Luzu TV, en las últimas horas salió a la luz el supuesto quiebre de la relación entre la actriz y Marley. Según trascendió, Peña estaría desilusionada con su amigo de toda la vida por no haberla defendido en medio del escándalo su amigo de toda la vida.

Así lo reveló Marina Calabró al aire de "Primicias Ya", el ciclo que conduce junto a Luis Ventura en América TV. "El entorno de Florencia me dice que está furiosa con Occhiato porque ella siente que la maltrató en la conversación telefónica que tuvieron. A mí me dicen textual que un textual de Florencia sería: 'Nadie me trató tan para el cu... como Nicolás Occhiato'", arrancó diciendo la conductora.

Y aseguró: "También está muy decepcionada con Marley porque ella siente que siempre puso el cuerpo por él". La frase hizo referencia al último tiempo, cuando Flor Peña defendió públicamente al conductor tras no ser nominado en los Martín Fierro de Televisión de Aire.

La amistad entre Flor Peña y Marley estaría en caída libre.

Acto seguido, pusieron en pantalla un video donde le consultan a Marley cómo estaba todo luego de la polémica por la fake news del papá de Messi, que fue seguida por el despido de Peña. "Todo tiene solución. Es demasiado barullo el que hacen en la tele nada más. Estamos todos hablando para ver cómo se resuelve, pero está todo bien. Con Florencia la mejor relación, con Nico también", expresó el papá de Mirko y Milenka.

Marina Calabró explicó que, en una parte que no salió en el video, a Marley le consultan si está del lado de Flor Peña o de Nico Occhiato, y su respuesta habría sido la siguiente: "Yo soy x distante. Yo hago equilibrio entre los dos, estoy en el medio". "Raro de toda rareza. Así que confirmamos que no están bien las cosas entre Marley y Florencia Peña", acotó Calabró en el cierre de la nota.