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Jorge Rial y Viviana Canosa podrían desembarcar en El Nueve con un nuevo programa al estilo "CQC": los detalles

El conductor de "Argenzuela" habría recibido una tentadora propuesta para hacer un ciclo de actualidad junto a su colega de Carnaval Stream. ¡Enterate más, en la nota!

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Un explosivo desembarco podría darse más adelante en la pantalla de El Nueve: el de Jorge Rial y Viviana Canosa, quien había confirmado su regreso a la señal. Según trascendió, el conductor de "Argenzuela" recibió una tentadora propuesta para asumir un cargo ejecutivo en el canal de aire, que incluye el armado de un nuevo programa de actualidad junto a su colega de Carnaval Stream.

Así lo reveló Lucca Melpi en "No damos abasto" (Lovest), cuando afirmó: "En las últimas horas, se comunicó una de las personas más importantes de El Nueve, a nivel accionario, del Grupo Octubre, con Jorge Rial para ofrecerle sumarse a la pantalla de El Nueve no solo como un simple conductor, sino para tomar la gerencia artística del canal, más un primer proyecto en carpeta como conductor".

Y amplió la información: "Le ofrecieron hacer un programa de estilo periodístico, político, ácido, crudo con una co-conductora". De acuerdo con Melpi, el primer nombre que se le vino a la mente al papá de More Rial fue el de Viviana Canosa.

"Jorge Rial y Canal 9 pensaron un programa estilo CQC con la conducción de él y la co-conducción de Viviana Canosa", aseguró el comunicador, quien detalló que se trataría de una co-conducción en conjunto porque la idea es que funcionen como una dupla, al igual que en "Revueltos" (Carnaval Stream).

La propuesta de El Nueve habría llegado a oídos de C5N que, ante la posibilidad de perder a su figura, le ofreció al periodista una "mejora contractual" para retenerlo en el canal de cable. 

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