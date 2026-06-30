Quién se fue de "Gran Hermano" este lunes 29 de junio

A medida que se acerca la final de "Gran Hermano: Generación Dorada", la competencia se vuelve cada vez más intensa. Luego de la crisis que protagonizó Tamara Paganini y que casi termina con su salida del programa, este lunes 29 de junio se vivió una nueva gala de eliminación. Después de que varios concursantes lograran salir de placa, Campanita y Nenu protagonizaron un mano a mano que terminó con una de las "hermanitas" fuera de juego.

La noche comenzó con cinco participantes en riesgo de abandonar el reality de Telefe: Steffany "Campanita" Pereira, Emanuel Di Gioia, Matías Hanssen, Nerea "Nenu" López y Gisela "Yipio" Pintos. A medida que Santiago del Moro fue revelando los resultados, Emanuel fue el primero en asegurar su continuidad con apenas el 0,9% de los votos negativos. Más tarde hicieron lo propio Hanssen, con el 2,5%, y Yipio, que obtuvo el 17%.

De esa manera, toda la tensión quedó concentrada en Campanita y Nenu. Finalmente, cerca de las 23.30, el conductor anunció que Nenu era la nueva eliminada de "Gran Hermano", poniendo fin a su participación en el reality de Telefe y desatando la emoción entre sus compañeros.

Antes de atravesar la puerta por última vez, la participante eligió despedirse con una sonrisa. Entre abrazos, les pidió a los jugadores que "dejen de pelearse por la comida", lanzó entre risas que ahora "van a dejar de hacer coreografías en la casa" y confesó que uno de los motivos que la hacían irse tranquila era el esperado reencuentro con Franco Zunino.

Campanita y Nenu protagonizaron un explosivo mano a mano. (Foto: Captura Telefe).

Durante su estadía, Nenu logró construir vínculos con varios integrantes de "Gran Hermano" y se convirtió en una de las jugadoras más queridas por su grupo. Su salida dejó un clima de tristeza entre los participantes, que la despidieron con afecto mientras el reality entra en una etapa decisiva rumbo a la gran final.