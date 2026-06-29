Susana Giménez podría tener una entrevista histórica con Lionel Messi en el Mundial 2026: los detalles

A pesar de que en un primer momento se especuló con la ausencia de Susana Giménez en el Mundial 2026, en los últimos días se confirmó que la diva viajará a Estados Unidos para alentar a la Selección Argentina. En ese contexto, trascendió que la conductora no solo disfrutará de los partidos, sino que además buscará cumplir un objetivo muy especial durante su estadía: entrevistar a Lionel Messi, en lo que sería uno de los encuentros televisivos más importantes del año.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, ya está prácticamente todo organizado para la llegada de "Su" a Miami. Marley, junto a Mirko y Milenka, permanece instalado en una amplia casa alquilada en South Beach, donde también se hospedan Federico Hoppe y parte del equipo de producción que trabaja en las coberturas vinculadas al Mundial. La conductora se sumará en los próximos días y compartirá la estadía con el grupo mientras sigue de cerca la participación del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

El gran objetivo de la diva, sin embargo, va mucho más allá de presenciar los encuentros de la Selección. De acuerdo con lo que trascendió, existe la intención de concretar una entrevista exclusiva con Lionel Messi, aunque por el momento ese mano a mano todavía no cuenta con confirmación oficial. La posibilidad genera una enorme expectativa, ya que se trataría de una conversación entre dos de las figuras más importantes de la televisión y el deporte argentino, justo en el marco del torneo más importante del fútbol.

Mientras tanto, Miami continúa recibiendo a distintas personalidades argentinas que llegan para vivir el Mundial. También está previsto el arribo de Wanda Nara, quien viajará junto a los tres hijos que tuvo con Maxi López y los hijos de su hermana Zaira para que puedan reencontrarse con familiares. Marley, por su parte, continúa con las grabaciones y distintas actividades junto a Vicky Xipolitakis e Ian Lucas. En ese escenario, la presencia de Susana promete convertirse en uno de los grandes atractivos fuera de la cancha, especialmente si finalmente logra sentarse frente a frente con Messi.