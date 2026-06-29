La emotiva carta de despedida de Andy Kusnetzoff a Ernestina Pais: "Me dejó en shock"

La muerte de Ernestina Pais continúa generando conmoción en el mundo del espectáculo y los medios de comunicación.

En las últimas horas, Andy Kusnetzoff decidió expresar públicamente el dolor que sintió al enterarse de la noticia y le dedicó una profunda carta de despedida en la que recordó el vínculo que los unió desde la adolescencia.

A través de un extenso texto, el conductor repasó momentos compartidos con la periodista, habló sobre el paso del tiempo y confesó que todavía le resulta difícil encontrar palabras para explicar lo que sintió tras conocer su fallecimiento.

"Me dejó en shock": el impacto que le provocó la noticia

Desde el comienzo de su mensaje, Kusnetzoff dejó en claro que la partida de Ernestina fue un golpe inesperado. Con total sinceridad, expresó: "Hay muertes que uno entiende. O por lo menos intenta entender. Y hay otras que te dejan en shock, mirando un punto fijo, sin saber muy bien qué decir. La muerte de Ernestina me pegó así".

La frase reflejó el estado emocional del conductor, quien reconoció que aún le cuesta procesar la ausencia de una persona con la que compartió una parte importante de su vida.

Una amistad que nació en la adolescencia

En otro tramo de la carta, Andy recordó que ambos se conocieron cuando eran estudiantes y que, aunque el paso de los años los llevó por caminos distintos, siempre conservaron un lazo especial.

Al evocar aquellos años, escribió: "Nos conocimos en el colegio. Éramos chicos. Después la vida hizo lo que hace la vida: cada uno tomó su camino, armó su carrera, sus historias, sus amores, sus líos, sus éxitos y sus dolores".

Sin embargo, explicó que existen personas con las que el vínculo nunca desaparece por completo y aseguró: "Hay personas con las que nunca perdés del todo el hilo. Porque son de las tuyas. Y Ernestina era de las nuestras".

"No era un nombre en un portal": los recuerdos que marcaron una generación

A medida que avanzó en su despedida, Kusnetzoff evocó las experiencias que compartieron a lo largo de los años. Recordó el colegio, los amigos en común, la radio, Metro, CQC, las noches, las charlas y los códigos que identificaron a toda una generación.

Ese repaso lo llevó a explicar por qué la noticia lo impactó de una manera tan profunda. "No era un nombre en un portal. Era alguien que uno sentía cerca, aunque hacía tiempo que no la veía", escribió, dejando en claro que el vínculo afectivo iba mucho más allá del contacto cotidiano.

La reflexión sobre las batallas personales de Ernestina Pais

El conductor también hizo referencia a las dificultades que atravesó la periodista durante distintos momentos de su vida y reflexionó sobre las luchas que enfrentan muchas personas.

En ese sentido, señaló: "Como todos nosotros, tuvo sus batallas. ¿Quién no? Pero nadie, de verdad nadie, se imagina un final así".

Luego profundizó en el motivo por el cual la muerte de Ernestina lo movilizó tanto y explicó que siempre la sintió como alguien de su misma generación y con una mirada muy similar sobre el trabajo en los medios.

"Ernestina era de esas personas que de alguna manera funcionan como un espejo, por la manera de entender lo que hacemos, los medios, la tele, la radio, el humor. Y pienso que, en otro recorrido, yo podría haber sido ella y ella podría haber sido yo", reflexionó.

Esa identificación, reconoció, hizo aún más difícil aceptar la pérdida. "Tal vez por eso me afecta tanto", concluyó.

"Ya no se van los padres de nuestros amigos, sino nuestros amigos"

Sobre el final de la carta, Andy dejó una de las reflexiones más conmovedoras del texto al pensar en cómo cambia la percepción del tiempo con el paso de los años.

"Hay días en los que uno siente que el tiempo empieza a apurarse. Que de golpe ya no se van los padres de nuestros amigos, sino nuestros amigos, nuestra generación, la gente con la que crecimos", escribió.

La frase rápidamente encontró eco entre colegas, amigos y seguidores, quienes también compartieron mensajes de despedida y recuerdos de la conductora.

Una despedida desde el corazón

Sin encontrar todavía respuestas para el dolor que le produjo la noticia, Kusnetzoff eligió cerrar su mensaje con unas palabras cargadas de sensibilidad.

"Me gustaría hacer algo, pero no sé qué hacer. Y quería decir algo, pero no sé qué más decir. Así que creo que lo mejor es poner una linda canción. Y aceptar. Y dejar ir", expresó, dejando en evidencia la dificultad de afrontar una pérdida tan cercana.

El legado de Ernestina Pais permanecerá en la memoria de quienes la conocieron

La carta de Andy Kusnetzoff se sumó a las numerosas muestras de afecto que recibió Ernestina Pais tras su fallecimiento. Colegas, amigos y seguidores continúan recordándola con anécdotas, homenajes y mensajes que reflejan la huella que dejó tanto en los medios como en quienes compartieron distintos momentos de su vida.

Las palabras del conductor no solo funcionaron como una despedida íntima, sino también como una reflexión sobre el paso del tiempo, la amistad y el valor de los vínculos que permanecen intactos más allá de los años.