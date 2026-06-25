Ekaterina, señalada como "la tercera" en la crisis entre Mauro Icardi y la China Suárez contó su verdad: "Él me buscaba la boca..."

El nombre de Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de una serie de versiones que comenzaron a circular tras una salida nocturna que terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados del espectáculo.

Lo que parecía ser una noche más en un exclusivo boliche derivó en un escándalo que involucró al futbolista, a la China Suárez y a una joven llamada Ekaterina, cuya aparición no pasó inadvertida.

Con el correr de las horas surgieron distintas versiones sobre lo sucedido, pero ahora fue la propia protagonista quien decidió hablar públicamente y contar detalles de una situación que sigue generando repercusiones.

Una noche que terminó envuelta en rumores

Según trascendió, todo ocurrió durante el último fin de semana en el sector VIP de un reconocido boliche.

El futbolista había llegado acompañado por amigos provenientes de Uruguay y, en medio de la velada, comenzó a interactuar con Ekaterina, una joven rubia de ascendencia rusa que frecuenta el lugar.

La situación habría sido observada de cerca por la China Suárez, quien también se encontraba presente y que, según distintas versiones, no habría reaccionado de la mejor manera ante la cercanía entre ambos.

La presencia de Ekaterina que llamó la atención de todos

Con el paso de las horas comenzaron a circular versiones sobre la actitud del futbolista durante esa noche.

De acuerdo con el relato de la joven, Icardi se mostró particularmente interesado en conversar con ella y hasta llegó a realizar comentarios elogiosos sobre su apariencia.

Incluso trascendió que el delantero le habría dicho que era la mujer "más hermosa que había visto", un comentario que rápidamente alimentó las especulaciones.

Mientras tanto, la situación se volvía cada vez más incómoda para quienes compartían el espacio.

La extraña dinámica con la China Suárez

Durante una entrevista en LAM, Ekaterina contó cómo vivió la situación y describió la actitud que observó entre la actriz y el futbolista.

"Cuando llegó ella, me miraba de reojo, se sonreía. Era raro, porque ella estaba a upa y él... me provocaba. No sé qué habrá planeado en su cabeza, la verdad", relató.

La joven aseguró que quedó en medio de una dinámica difícil de comprender y que durante varios momentos sintió que ambos estaban atentos a sus movimientos.

Las declaraciones rápidamente generaron repercusión en redes sociales y en los programas de espectáculos.

El momento que generó más controversia

Uno de los puntos más comentados de la entrevista fue cuando Ekaterina explicó qué ocurrió al final de la noche.

Según contó, hubo un breve acercamiento con Mauro Icardi cuando la China Suárez se ausentó por unos minutos.

"En un momento ella se va al baño, él viene y me pregunta si me puede saludar. Le digo que sí, él me buscaba la boca, creo que ella debe haber visto de lejos", aseguró.

La frase se convirtió rápidamente en uno de los títulos más replicados por los medios y alimentó aún más la polémica.

El supuesto cruce con la actriz

La joven también dio detalles sobre el momento en que se encontró cara a cara con la China Suárez.

Según su relato, la actriz se acercó mientras ella se encontraba cerca del sector donde estaban compartiendo la noche.

"Ella se acercó a buscar su trago, en ningún momento me pidió amablemente que me corriera. Ella vino, se me ponía al lado, me miraba de reojo y lo miraba a él, tanteando el terreno. Ella estaba encima de él, no se despegó más", explicó.

Además, afirmó que la situación incluyó un momento de tensión física.

"No me tiró de los pelos, me dio como un empujón en el hombro", sostuvo.

Una pregunta que llamó la atención

Pese a la repercusión posterior, Ekaterina aseguró que no hubo intercambio de teléfonos ni ningún tipo de contacto posterior con el futbolista.

Sin embargo, recordó una consulta que le hizo Icardi antes de retirarse del lugar.

"Me preguntó si nos íbamos a volver a ver en el lugar", contó.

Ese detalle volvió a alimentar las especulaciones sobre el interés que el jugador habría mostrado durante la noche.

Un episodio que sigue generando repercusiones

Mientras las versiones continúan multiplicándose y las redes sociales siguen debatiendo lo ocurrido, las declaraciones de Ekaterina sumaron un nuevo capítulo a una historia que mantiene la atención del mundo del espectáculo.

Por ahora, ni Mauro Icardi ni la China Suárez realizaron declaraciones públicas sobre los dichos de la joven. Sin embargo, el relato de la rubia aportó nuevos elementos a una polémica que parece estar lejos de terminar y que continúa generando todo tipo de interpretaciones entre los seguidores de los protagonistas.

La palabra de la protagonista que reavivó la polémica

Con sus declaraciones, Ekaterina pasó de ser un nombre desconocido para gran parte del público a convertirse en una figura clave dentro de uno de los escándalos mediáticos más comentados del momento.

Su versión de los hechos reabrió el debate sobre lo ocurrido aquella noche y sumó detalles que continúan alimentando las especulaciones. Mientras tanto, la historia sigue generando repercusiones y mantiene la atención puesta sobre los protagonistas de un episodio que todavía parece tener varios capítulos por delante.