Crónica Looks: Lourdes Szuazo y Mariela Fernández mostraron cómo enfrentar el frío sin perder elegancia

Con la llegada de las bajas temperaturas, encontrar el equilibrio entre abrigo y estilo se vuelve una de las principales búsquedas de quienes siguen las tendencias. En ese escenario, las conductoras de Crónica demostraron que es posible enfrentar el frío sin resignar elegancia, apostando por looks versátiles, modernos y con identidad propia. Las celebridades de la pantalla chica volvieron a convertirse en referencia para quienes buscan ideas de moda para el día a día.

Lorena Toso

Lorena Toso eligió una combinación que confirma la vigencia del minimalismo chic. La periodista lució una polera negra de líneas limpias junto a un pantalón sastrero beige de tiro alto, una fórmula que estiliza la figura y transmite sofisticación. Los stilettos en tono nude completaron una propuesta refinada, ideal para quienes buscan un outfit elegante sin excesos.

Lourdes Zuazo

Por su parte, Lourdes Zuazo apostó por el poder del negro con un conjunto que destacó por sus detalles. La conductora llevó una chaqueta con aplicaciones brillantes sobre una base oscura, logrando un resultado glamoroso y atemporal. La elección aportó presencia visual sin perder sobriedad, demostrando que los acabados luminosos también tienen lugar durante la temporada invernal.

Mariela Fernández

En tanto, Mariela Fernández mostró una alternativa relajada que no resigna estilo. La figura de Crónica combinó un sweater claro con estampado protagonista y un pantalón negro de corte amplio, logrando un balance perfecto entre confort y tendencia. El look reflejó una de las corrientes más fuertes del momento: prendas cómodas con guiños urbanos y mucha personalidad.

Una vez más, las conductoras del canal evidenciaron que la moda puede adaptarse a cualquier contexto sin perder impacto visual. Con propuestas que van desde la sastrería clásica hasta el casual chic, las periodistas ofrecieron inspiración para esta temporada, confirmando que el estilo, las tendencias y la elegancia siguen siendo protagonistas incluso en los días más fríos.