Quiénes son los nominados de "Gran Hermano Generación Dorada" de esta semana

La casa de "Gran Hermano: Generación Dorada" vivió el miércoles una de las galas más intensas de la semana. Luego de un congelados histórico por la entrada del Turco García, y la terrible caída de Yanina Zilli, el saldo de la nueva placa de nominados incluye a nueve participantes y que dejó a más de uno con la piel de gallina.

La dinámica del juego demostró una vez más que las reglas cambian en un abrir y cerrar de ojos. Andrea del Boca, una de las figuras más reconocidas, se encontró con un castigo ejemplar que la dejó sin poder defender sus intereses en la nominación. Emanuel Di Gioia, por su parte, quedó en el medio de una disyuntiva: nominado, pero con el poder de haber blindado a Solange Abraham.

La decisión de JC de apuntar a Charlotte Caniggia, por su parte, se interpreta como un movimiento de peso, un intento por sacar del medio a una competidora fuerte. La placa quedó conformada por Andrea del Boca, Emanuel Di Gioia, Yisela "Yipio" Pintos, Steffany "Campanita" Pereira, Nenu López, Matías Hanssen, Cinzia Francischiello, Manuel Ibero y Charlotte Caniggia. Solange Abraham, la única salvada por la inmunidad, mira desde afuera cómo sus compañeros se juegan el pellejo.

La gala no fue solo un ir y venir de votos y estrategias. El detalle fino de la noche mostró a una casa en ebullición, con votos cruzados que reflejan alianzas y rencores. Manuel Ibero, quien quedó en placa, fue uno de los más votados por sus compañeros. Jennifer "Pincoya" Torres, Luana Fernández y la propia Solange Abraham coincidieron en señalar a Manu con sus votos, mientras que Matías Hanssen usó su nominación espontánea para cargar contra Leandro Nigro y Steffany Pereira.

La anulación de los votos de Charlotte Caniggia por decisión de Titi Tcherkaski añadió un condimento extra a la noche, dejando en claro que ni las celebridades están a salvo de las decisiones del juego. "En toda la edición las traté como unas reinas", dijo Manuel Ibero en el stream del programa, refiriéndose a Zilli y Pincoya, y anunció que no les hablaría más a ninguna de las dos, un gesto que habla de la fragmentación interna y el desgaste de las relaciones.

El accidente de Yanina Zilli fue el momento de mayor tensión física. La exvedette, que ya había protagonizado un escándalo a los gritos en la cocina por el uso del aire acondicionado, sufrió un resbalón que la dejó dolorida y desorientada. Los tacos, la carrera y el piso hicieron el resto. El equipo médico ingresó para evaluarla, y aunque pudo regresar a la casa, la imagen de su caída quedó grabada en la memoria de los televidentes.

Este incidente, sumado a los conflictos internos, pinta un panorama de alta presión dentro del reality. La recta final del juego se acerca y cada movimiento cuenta. La eliminación se definirá el lunes 29 de junio con la modalidad de voto positivo durante las primeras 24 horas, para luego pasar a voto negativo, un sistema que obliga a los seguidores a definir primero a quién quieren salvar y después a quién quieren ver fuera.

Estrategias agresivas y alianzas rotas

La noche del miércoles dejó en claro que "Gran Hermano: Generación Dorada" entró en una fase donde las estrategias se vuelven más agresivas y las alianzas se resquebrajan. La placa de nominados, con nueve jugadores, es un reflejo de la paranoia y el deseo de supervivencia que se apodera de los participantes. La sanción a Andrea del Boca es un mensaje de la producción, un recordatorio de que las normas son inquebrantables.

La inmunidad de Solange Abraham, producto de una elección de Emanuel, muestra cómo un acto puede tener consecuencias inesperadas. Y el gesto de Manuel Ibero, de cortar el diálogo con sus compañeras, es un síntoma de que el juego ya no es solo por la fama, sino por la integridad personal dentro de un espacio que se vuelve cada vez más hostil. El público, con su voto, tiene la última palabra, y la pregunta que queda flotando es si esta placa servirá para limpiar la casa de conflictos o si, por el contrario, profundizará las grietas que ya son visibles. La gala del lunes será clave para definir el rumbo de la competencia.