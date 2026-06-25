Yanina Zilli sufrió una fuerte caída en "Gran Hermano" y encendió todas las alarmas: el video del terrible momento

"Gran Hermano: Generación Dorada" viene de experimentar días de fuerte tensión. Después del ingreso del Turco García, quien dejó llorando a su esposa Mariela Prieto con su desprecio, este miércoles ocurrió un hecho que preocupó tanto a los participantes como a los fanáticos. En plena gala, Yanina Zilli sufrió una fuerte caída y debió ser asistida por personal médico, en una escena que generó incertidumbre dentro de la casa.

Todo sucedió cuando sonó el teléfono dorado, uno de los elementos que más expectativa despierta entre los jugadores. Como ocurre cada vez que se activa la dinámica, varios concursantes salieron corriendo, entre empujones, para intentar atenderlo y quedarse con el beneficio que pudiera otorgar la producción del reality de Telefe.

Sin embargo, en cuestión de segundos, la competencia se transformó en preocupación. Mientras Emanuel Di Gioia lograba llegar primero al aparato, sus compañeros advirtieron que Yanina había quedado tendida en el suelo. Entre gestos de dolor y evidente malestar, la participante alcanzó a expresar: "Me siento mal".

La situación obligó a una rápida intervención. Según explicó Santiago del Moro, minutos después del accidente el equipo médico asistió a la participante en el confesionario, donde le realizaron los controles correspondientes para evaluar su estado. Aunque el episodio generó preocupación entre los jugadores y encendió las alarmas entre los seguidores del reality, todo indicaría que se trató de un gran susto sin mayores consecuencias.

Yanina Zilli recibió la asistencia de sus compañeros y de personal médico. (Foto: Captura Telefe).

Como suele pasar con los momentos más delicados del reality, las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y despertaron todo tipo de reacciones entre los seguidores del programa. Por el momento, se aguarda una comunicación oficial sobre la evolución de Yanina, mientras la preocupación continúa instalada tanto dentro como fuera de la casa más famosa del país.