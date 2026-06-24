El fuerte enfrentamiento entre Wanda Nara y Mariana Fabbiani en vivo: "No me gustaría cruzarte y..."

Tras la denuncia de Mauro Icardi, Wanda Nara hizo su descargo en programas de televisión. Después de contarle a Yanina Latorre que Mauro Icardi autorizó que le hicieran cinco perforaciones en la oreja a una de sus hijas, la conductora habló con Mariana Fabbiani, con quien protagonizó un fuerte cruce en vivo.

Todo comenzó después de un móvil de Elba Marcovecchio respondiéndole a Wanda en "El diario de Mariana" (América TV). Minutos más tarde, Fabbiani se comunicó con la empresaria, quien cuestionó el tratamiento mediático que hacen del conflicto con Mauro y las menores en su programa.

"Lamento un montón. Salgo a aclarar un montón de cosas porque durante todo el año me cansé de escuchar. Las abogadas se cansaron de decir pavadas. Ayer me llamó todo el mundo asustado, preocupado porque la abogada de Mauro anuncia abiertamente en un streaming que mi hija tiene una tremenda lesión que significa operación", comenzó diciendo la hermana de Zaira Nara.

La molestia de Wanda provenía de un graft que decía que ella "se confundió" con la lesión de su hija Francesa, ya que en lugar de ser un problema con los meniscos, era algo relacionado con los ligamentos, de acuerdo con la versión de Marcovecchio. "Me parece que las principales confundidas son ellas dos y es el trabajo que vienen haciendo hace tiempo", contrapuso Nara.

El tono de la conversación entre Wanda Nara y Mariana Fabbiani se elevó cuando la presentadora de "MasterChef Celebrity" lanzó una tajante frase: "Me encanta esta aclaración porque me gusta dar la cara, saludar. A mí no me gustaría, Mariana, cruzarte en un evento y salir por otro lado para no verte la cara, prefiero dar la cara y...". "Ay, ¿por qué harías eso, Wanda?", preguntó Fabbiani, desconcertada.

"Porque muchas veces no te pusiste en el lugar de una madre conmigo y en vez de usar la lógica, porque yo soy la que está todo el año con mis hijas, cuando se me quiere interpretar que soy una mala madre", argumentó Wanda. A lo que Mariana negó haberle dicho semejante cosa: "No recuerdo nunca haber dicho que sos una mala madre. No podría decir eso, no te conozco tampoco".

Sin embargo, Wanda Nara insistió en el emotivo de su enojo: "Me parece que conoces a mi hermana, me conoces a mí, conoces a mi familia. Se conoce el medio. Podés conseguir mi teléfono y consultarme porque darle tantas horas de tu programa a dos mujeres con tanta violencia contra una mamá, que está haciendo lo mismo que vos, trabajando todo el año".

En ese último punto, Mariana Fabbiani se diferenció de su colega. "No tenemos la misma vida. Vos y yo tenemos una realidad completamente diferente. Mi negocio no es para nada darle lugar a dos abogadas para hablar en contra tuyo, nosotros tratamos el tema con la mayor seriedad posible", sostuvo la conductora, quien buscó corrobar el planteo que le estaba haciendo: "Pero, ¿vos me estás cuestionando a mí que yo saqué al aire a las abogadas? O sea, de verdad me estás cuestionando eso".

Por último, Fabbiani afirmó que lamentaba lo que estaba escuchando decir a Wanda Nara, ya que en su programa la han "defendido muchísimas veces" y que ella, particularmente, empatizaba con algunas situaciones que atravesaba, así como no podía evitar hacerlo por el lado de Mauro Icardi.