Mauro Icardi denunció a Wanda Nara por el cuidado de sus hijas: "Negligencia e incumplimiento de deberes maternos..."

En las últimas horas, la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a tensarse después de varias semanas de calma. Mientras trascendió que la mediática impulsó una medida judicial para impedir que el futbolista salga del país por una presunta deuda alimentaria, también se conoció que el delantero avanzó con una presentación en su contra vinculada al bienestar de una de sus hijas.

Si bien en un primer momento el foco estuvo puesto en la audiencia que mantuvieron ambas partes con el objetivo de destrabar el conflicto y permitir que el futbolista pueda salir del país para cumplir con sus compromisos laborales, durante este martes el caso sumó un nuevo giro.

En el programa "DDM" (América TV) revelaron que Icardi decidió contraatacar judicialmente tras recibir distintas advertencias previas. Según explicaron, el delantero del Galatasaray acumuló varias notificaciones y terminó impulsando una presentación formal contra Nara.

El periodista Santiago Rivas Roy fue contundente al detallar la acusación: "Tengo el escrito que presenta Mauro con su abogada, Elba Marcovecchio. Los textuales y los estudios que van a acompañar esto. Mauro denuncia Wanda Nara por: negligencia, falta de cuidado de su hija Francesca e incumplimiento de deberes maternos por utilizar a las nenas para monetizarlas".

El fragmento de la demanda sobre la lesión de la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi. (Foto: Pronto).

La información trascendió a través de Lara Piro, una de las abogadas de Mauro, quien aseguró que la menor habría sufrido una importante lesión en una de sus rodillas. En ese marco, cuestionó el accionar de la empresaria y lanzó una dura acusación: "Wanda manda a las nenas con Mauro y a los días se queja ante la Justicia, ante el juez Hagopian, dice: ‘Mauro no la lleva al médico, la nena está con un dolor de rodilla y tampoco la lleva a hacer equitación'".

Luego, sumó la respuesta del entorno de Icardi, al remarcar: "Y Mauro contestó, a través de su abogada: ‘No solo la llevé a un médico, la llevé a mi médico, una inminencia en Argentina y me dijo que no está indicada la equitación'. Hacen el estudio y da que tiene los meniscos rotos. Wanda no lo sabía".

Finalmente, la letrada cerró la secuencia con otra réplica del delantero en el expediente: "A lo que dijo Wanda Mauro respondió: ‘Sí, la llevó al médico, me mandaste a la nena lesionada, no tenía que hacer equitación. Tengo el escrito con los estudios, donde le pide al juez que no le haga caso a Wanda y no le ponga una multa por no llevarla a equitación".