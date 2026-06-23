La fuerte aclaración de Daniela Celis tras su separación de Nick Sícaro: "Por suerte no hubo..."

La separación de Daniela Celis y Nick Sícaro sorprendió a muchos de sus seguidores y rápidamente dio lugar a rumores sobre los motivos que habrían provocado la ruptura.

En medio de distintas especulaciones, ambos decidieron romper el silencio y contar cómo atravesaron el proceso que terminó con el final de la relación.

Durante una charla en el stream de Telefe, la expareja repasó distintos momentos de su historia y reveló cuál era el acuerdo que habían establecido desde el comienzo del vínculo.

El pacto que hicieron al iniciar la relación

Uno de los primeros en tomar la palabra fue Nick Sícaro, quien recordó una conversación que mantuvieron cuando empezaron a construir la pareja.

"Si los dos estábamos bien, estaba todo bien; si los dos estábamos mal, estaba todo mal y cortábamos. Esa charla la tuvimos", explicó.

A su lado, Daniela aportó su mirada sobre aquellos primeros tiempos juntos.

"El primer día lo dijimos, aunque en realidad nuestro primer día no fue el mismo que este. Hubo muchos primeros días distintos, por eso fue tan confuso para todos", señaló.

Sin embargo, Nick dejó en claro que no compartía esa percepción.

"Para mí no fue confuso", respondió.

La charla continuó con un intercambio que reflejó las distintas maneras en que cada uno vivió la relación.

"¿Vivimos dos pelis distintas, decís vos?", le preguntó Daniela.

"Yo siento que los dos vimos la misma peli", contestó él.

Las diferencias que aparecieron con el tiempo

Más adelante, Daniela profundizó sobre cómo evolucionó el vínculo y explicó que, aunque coincidía con parte de lo expresado por su expareja, también tenía su propia visión de lo ocurrido.

"Vos hablá por vos, ahora yo hablo por mí. Coincido con lo que dijiste. El primer día que nos subimos un poco a esta porque no sabíamos qué estaba pasando, dijimos: ‘Hasta que a uno de los dos le haga mal'", expresó.

Sus palabras dejaron en evidencia que ambos tenían claro desde el comienzo cuáles eran los límites de la relación y cómo actuarían si alguno dejaba de sentirse cómodo.

Cómo llegaron a la decisión de separarse

En otro tramo de la conversación, Daniela explicó el momento en que entendieron que era hora de ponerle punto final a la historia de amor.

"Cuando el primero dijo ‘hasta acá llegué', el segundo dijo ‘te banco', porque es esto. Uno no está para pasarla mal ni nada de eso", sostuvo.

La declaración mostró que la ruptura se produjo de manera consensuada y con respeto mutuo, una situación que ambos intentaron transmitir durante la charla.

La aclaración que hizo frente a los rumores

Uno de los temas que más repercusión generó tras conocerse la separación tuvo que ver con supuestas infidelidades o terceros en discordia.

Frente a esas versiones, Daniela fue contundente y decidió despejar cualquier duda.

"Por suerte no hubo terceros, que es algo que se estuvo rumoreando mucho: que me fuiste infiel, que te vi con otra mina, que estás con tus compañeras de GH. Entonces, por favor, que se pare un poco con esa bola porque, que yo sepa, no estuviste con otra chica", afirmó.

La declaración rápidamente llamó la atención de los seguidores de la expareja, ya que respondió directamente a uno de los rumores que más fuerza había tomado en redes sociales.

El mensaje final de Nick Sícaro

Además de referirse a la ruptura, Nick también habló sobre las críticas y comentarios que aparecieron tras el anuncio de la separación.

Lejos de mostrarse afectado por las opiniones ajenas, dejó clara su postura respecto a quienes cuestionaron la relación.

"Siempre va a haber gente que hable mal. La gente que no creía o que bardeaba, la verdad es que no me interesa", concluyó.

Una historia que llegó a su fin sin conflictos públicos

Aunque la noticia generó sorpresa entre sus seguidores, las declaraciones de Daniela Celis y Nick Sícaro dejaron en evidencia que la decisión fue tomada luego de una reflexión compartida y sin situaciones conflictivas de por medio.

Con el paso de los días, ambos eligieron contar su versión para poner fin a las especulaciones y aclarar los rumores que circularon alrededor de la ruptura. Y si algo quedó claro tras sus palabras, es que el respeto mutuo continúa presente aun después de haber decidido seguir caminos separados.