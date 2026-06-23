Wanda Nara y Mauro Icardi, sin acuerdo por la cuota alimentaria: "No hubo..."

La crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi tuvo un nuevo capítulo judicial este martes, cuando las abogadas de ambas partes se reunieron en una audiencia por la cuota alimentaria de las hijas. El encuentro, que duró casi dos horas ante la Cámara de Apelaciones, terminó sin acuerdo y con declaraciones cruzadas que evidenciaron la creciente tensión entre los ex pareja. Ana Rosenfeld, representante de Wanda, salió del tribunal y confirmó la falta de entendimiento, mientras que Elba Marcovecchio, letrada de Icardi, planteó sus propias objeciones. El delantero del Galatasaray arrastra una deuda que, según la defensa de la conductora, se extiende por más de un año sin pagos significativos, y no podría volver a Turquía.

Según pudo saberse, Rosenfeld se mostró contundente al hablar con los cronistas del programa Lape Club Social, de América TV. "Les puedo decir que no hubo acuerdo", afirmó la abogada, y dejó en claro su postura personal: "Yo soy pro pago de la cuota alimentaria. No puedo admitir que una persona solvente no pague".

Cuando le preguntaron qué impidió el arreglo, explicó que llegaron con expectativas de escuchar cuándo se haría la transferencia para saldar la deuda, pero esa respuesta nunca llegó. Incluso mencionó que, por la mañana, había escuchado en televisión que Icardi iba a asumir sus responsabilidades y se ilusionó, pero la realidad fue otra.

Rosenfeld también precisó que el futbolista no realizó ningún pago en más de un año, desmintiendo versiones que hablaban de "mínimos" aportes. "¿Qué mínimo? No paga nada, cero", sentenció. Además, reveló que solicitaron la prohibición de salida del país para Icardi, aunque esa medida todavía no está resuelta. "Esperemos que la justicia sea para Mauro Icardi lo mismo que para cualquier ciudadano. ¿Cuántos de ustedes no han podido salir del país cuando no pagan la cuota alimentaria?", planteó la letrada, apelando a la igualdad ante la ley.

El tramo más tenso de la jornada llegó cuando los cronistas le trasladaron a Rosenfeld declaraciones de su colega, Lara Piro, quien aseguró que ella "toma largos cafecitos en el juzgado" y que Wanda "monetiza con sus hijas". La respuesta de Rosenfeld fue feroz: "Jamás he tomado cafecito con ningún fiscal. Me parece que la doctora tiene un camino que todavía no conoció, que es el Colegio de Abogados".

Y calificó la acusación de monetización como violenta y fuera de lugar. "Decir que la cuota alimentaria es la monetización de una madre de sus hijas es el peor mensaje que se puede llevar hoy por hoy", disparó.

Por su parte, Marcovecchio planteó el problema desde la óptica de su cliente, argumentando que existe "demasiada inseguridad jurídica" porque la prestación está fijada provisoriamente desde noviembre de 2024. "Quienes han transitado los procesos de alimentos saben que no es normal", sostuvo.

Si bien confirmó que llevaba instrucciones precisas a la audiencia, no quiso dar detalles sobre la propuesta concreta. Con ambas posturas irreconciliables, el caso queda ahora a la espera de la resolución judicial, mientras la presión mediática y el interés público siguen creciendo alrededor de este conflicto que parece lejos de encontrar un punto de encuentro.