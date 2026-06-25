Catherine Fulop publicó un desgarrador mensaje tras los terremotos en Venezuela y tomó una importante decisión: "A disposición..."

En las últimas horas, Venezuela fue golpeada por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron gran parte de su territorio. Los movimientos sísmicos se registraron con apenas un minuto de diferencia, dejaron un saldo de más de 150 muertos y casi mil heridos. Frente a la conmoción que generó la tragedia, Catherine Fulop recurrió a sus redes sociales para manifestar su preocupación y solidaridad.

La actriz y esposa de Ova Sabatini, que nació en el país caribeño y mantiene un fuerte vínculo con sus orígenes, siguió de cerca las dramáticas consecuencias del desastre. Las impactantes postales de calles destruidas, construcciones dañadas y familias afectadas, especialmente en la zona de La Guaira, provocaron una enorme repercusión dentro y fuera de Venezuela.

Profundamente conmovida por la tragedia, Catherine Fulop rompió el silencio y compartió un sentido video en sus redes sociales. "Como muchos ya saben, mi país, Venezuela, acaba de vivir una tragedia muy dolorosa a causa de un terremoto. Hoy más que nunca necesitamos unirnos y ayudarnos entre todos", expresó al comienzo de su publicación.

A continuación, la mamá de Oriana Sabatini explicó que decidió poner el alcance de sus plataformas al servicio de los afectados. "A través de mis historias voy a estar dejando dos links importantes: uno para quienes quieran colaborar y brindar ayuda, y otro para ayudar a encontrar personas desaparecidas y compartir información que pueda ser útil", señaló.

El mensaje de Catherine Fulop. (Foto: Instagram/ @fulopcatherine).

Además, dejó en claro que está dispuesta a colaborar en todo lo que sea necesario durante la emergencia. "Y por supuesto, mis redes sociales están completamente a disposición para difundir información, ayudar a conectar personas y apoyar en todo lo que esté a mi alcance", agregó, reforzando su compromiso con quienes atraviesan momentos de angustia.

Por último, Fulop cerró su mensaje con unas palabras que reflejaron la profunda preocupación que siente por su país natal. "Cualquier ayuda, por pequeña que parezca, puede hacer una diferencia enorme en momentos como este. (...) Gracias por acompañar, compartir y tender una mano a quienes hoy más lo necesitan. Venezuela los necesita", concluyó.

Los posteos de Catherine Fulop tras los terremotos en Venezuela. (Foto: Instagram/ @fulopcatherine).

La iniciativa de la artista fue ampliamente destacada por los usuarios, que valoraron su compromiso con el pueblo venezolano en medio de una de las tragedias más impactantes que atravesó el país en los últimos años. Su gesto rápidamente se viralizó y sumó cientos de mensajes de apoyo y acompañamiento.