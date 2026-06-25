Ya son 164 los muertos por los terremotos en Venezuela: los heridos rozan los 1000

La tragedia provocada por los dos fuertes terremotos que sacudieron Venezuela durante la noche del miércoles sigue agravándose. El balance oficial difundido este jueves confirmó que al menos 164 personas murieron y otras 971 sufrieron heridas como consecuencia de los movimientos sísmicos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon al país caribeño.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, informó la actualización de las cifras mientras continúan los operativos de búsqueda entre los escombros en distintas regiones. La Guaira aparece como el estado más castigado por el desastre, aunque también se reportaron severos daños en la capital Caracas y otras localidades.

Los terremotos provocaron derrumbes de viviendas y edificios, además de evacuaciones masivas de vecinos que abandonaron sus hogares por temor a nuevas réplicas.

Tras la emergencia, Rodríguez dispuso la declaración de emergencia nacional y llamó a la población a estar fuerte ante la catástrofe: "En estos momentos hay que mantener la unión para salvar vidas", manifestó.

Además, la mandataria remarcó que la prioridad inmediata está centrada en la asistencia a las víctimas: "Lo principal es rescatar vidas, después veremos cómo se encara la reconstrucción material", precisó.

Así fueron los terremotos en Venezuela

Según los datos preliminares publicados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el primero de los sismos tuvo su epicentro cerca de San Felipe, en el estado de Yaracuy, a unos 200 kilómetros de Caracas. El fenómeno se originó a una profundidad de 21 KM.

Apenas 40 segundos más tarde se registró un segundo terremoto en la misma zona, aunque a una profundidad menor, de 10 kilómetros, y con una magnitud aún más elevada.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, describió un escenario preocupante en varias zonas de la capital venezolana y señaló que numerosas construcciones colapsaron. Además, advirtió sobre la posibilidad de nuevas réplicas y recomendó a la población permanecer en espacios abiertos mientras continúan las evaluaciones estructurales.

Cabello indicó que los reportes más graves proceden del sector este de Caracas: "La zona de Los Palos Grandes, Altamira, que es el sector sísmico por naturaleza de Caracas. Ahí tenemos situaciones muy, muy alarmantes desde el punto de vista gráfico", agregó.

Entre los testimonios de quienes vivieron el trágico momento se encuentra el de María Romero, una jubilada de 80 años residente en el sur de la capital: "Este temblor fue horrible, hasta peor que el de 1967. El edificio se movía. La policía me ayudó a bajar porque no podía", relató.