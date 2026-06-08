Filipinas: terremoto de magnitud 7,8 dejó 15 muertos y más de 130 heridos

Un fuerte sismo de magnitud 7,8 sacudió la provincia de Sarangani, en el sur de Filipinas, dejando un saldo inicial de 15 personas fallecidas y al menos 134 heridos, según precisaron los primeros reportes de los organismos de emergencia locales.

El fenómeno de origen tectónico se registró a las 07:37 de la mañana (hora local) a una profundidad de 33 kilómetros.

El epicentro se ubicó a 32 kilómetros al suroeste de la costa del municipio de Maasim, en la isla de Mindanao, de acuerdo a los datos técnicos suministrados por el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología.

Distribución de las víctimas en la isla de Mindanao

La cuantificación de los daños humanos se mantiene en constante actualización por parte de los equipos de rescate.

El director de la oficina local de Defensa Civil, Rodrigo Sosmena, precisó que los primeros decesos confirmados correspondieron a tres residentes de la provincia de Sarangani y nueve de la provincia de Cotabato del Sur. De este último grupo, siete víctimas fatales se localizaron en General Santos, una importante ciudad comercial de la región que cuenta con aproximadamente 700.000 habitantes.

En paralelo, las tareas de asistencia se extendieron hacia otras jurisdicciones afectadas por la violencia del temblor. El Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Filipinas comunicó que se iniciaron los procesos de verificación para constatar los informes sobre tres fallecimientos adicionales ocurridos en la provincia de Davao Occidental.

Operativos de asistencia y relevamiento sanitario

El panorama asistencial en los hospitales de la región centraliza la atención de los equipos civiles y de seguridad.

La Policía Nacional Filipina detalló en un reporte complementario que la cantidad de personas ingresadas con lesiones de diversa gravedad ascendió a 134 en las primeras horas posteriores al evento sismológico.

Los comités de emergencia regionales mantienen el estado de alerta ante la posibilidad de réplicas y continúan con la remoción de escombros en las áreas urbanas más próximas al epicentro costero.