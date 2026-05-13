Se registró un tiroteo en el Senado filipino durante el intento de arresto de un aliado de Duterte

Una situación de extrema tensión se vive este miércoles en el Congreso de Filipinas, donde se reportaron al menos diez disparos en el segundo piso del edificio senatorial.

El incidente coincide con el operativo de seguridad para detener al senador Ronald 'Bato' Dela Rosa, quien se encuentra acuartelado en el recinto desde el lunes para evitar su extradición ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Ante las detonaciones, las autoridades ordenaron el desalojo inmediato de empleados y periodistas. Por su parte, la Policía Nacional informó que realiza una evaluación de los hechos y aseguró, en un reporte preliminar, que no habría víctimas tras el tiroteo.

Un senador atrincherado

Dela Rosa, exjefe de la fuerza policial durante el mandato de Rodrigo Duterte, es señalado como presunto "coautor indirecto" de ejecuciones extrajudiciales en la denominada guerra contra las drogas, que dejó un saldo de entre 6.000 y 30.000 muertos según distintas fuentes.

El legislador descartó entregarse a la justicia internacional alegando que aún posee recursos legales para permanecer en la cámara.

"El Senado está siendo atacado. ¡Por favor ayúdenos!", publicó Dela Rosa en sus redes sociales tras iniciarse los incidentes. Sin embargo, el presidente del Senado, Alan Peter Cayetano, intentó llevar calma al asegurar que "hasta el momento todo el mundo está a salvo".

Contexto judicial internacional

La orden de arresto emitida por la CPI, que inicialmente era secreta, fue dada a conocer el pasado lunes.

La situación legal del senador es compleja, ya que las detenciones dentro del edificio del Congreso requieren autorizaciones específicas que han retrasado el accionar de las fuerzas de seguridad.

Mientras la sede legislativa permanece bajo un operativo de seguridad excepcional, se desconoce el paradero exacto de Dela Rosa dentro del complejo, luego de que fuera visto por última vez ingresando a un ascensor durante el procedimiento de evacuación del segundo piso.