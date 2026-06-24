Dos fuertes terremotos sacudieron Venezuela: hubo derrumbes y rescatistas buscan víctimas entre los escombros

El potente doble terremoto se registró en varias regiones de Venezuela y generó momentos de extrema tensión. Tras los movimientos sísmicos, equipos de rescate, personal de Protección Civil y efectivos policiales desplegaron un amplio operativo para buscar posibles víctimas entre los escombros de edificios que colapsaron como consecuencia del fenómeno.

En redes sociales, se difundieron imágenes y videos que muestran estructuras dañadas, derrumbes parciales y cientos de personas que se auto evacuaron en distintas zonas de Caracas. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no confirmaron víctimas fatales, sí reportaron personas heridas y daños materiales de consideración.

Distintas edificios se derrumbaron y también sufrieron daños parciales.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el primer terremoto tuvo una profundidad de 13 kilómetros, mientras que el segundo ocurrió menos de un minuto después y alcanzó una profundidad de 10 kilómetros.

El epicentro se ubicó a 16 kilómetros al suroeste de Morón, en el centro del país. Luego de los temblores principales se registraron varias réplicas en distintos estados de ese país.

En ese sentido, los organismos indicaron que el fenómeno se sintió con fuerza en Caracas y en numerosos estados venezolanos, entre ellos Aragua, Falcón, Anzoátegui, Lara, Táchira, Sucre, Monagas, Miranda y Barinas. Además, los movimientos telúricos también se sintieron en Colombia, generando preocupación en distintos sectores de la región.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó que varios inmuebles sufrieron daños severos y algunos colapsaron. Asimismo, alertó sobre situaciones críticas en el sector de Altamira, en Caracas, y recomendó a la población permanecer en espacios abiertos ante la posibilidad de nuevas réplicas.

Los servicios de emergencias trabajan en las zonas afectadas para rescatar a las víctimas (Imagen Reuters/Gaby Oraa).

Por su parte, especialistas del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicaron que los eventos conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno poco frecuente en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren casi simultáneamente en la misma zona geográfica.

Por ese motivo, la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de mayor magnitud como el evento principal. Mientras siguen las tareas de evaluación y rescate, las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles réplicas que puedan agravar los daños ya ocasionados.

Por último, el episodio recordó al terremoto de magnitud 7,3 registrado en Venezuela en 2018, que tuvo epicentro en el estado de Sucre y cuyos efectos se extendieron a varios países de Sudamérica y el Caribe.