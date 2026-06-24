Keiko Fujimori aventaja a Sánchez y roza la presidencia de Perú

La candidata presidencial Keiko Fujimori se perfila como la próxima presidenta del Perú tras consolidar una ventaja de 44.109 votos frente al aspirante de izquierda, Roberto Sánchez, en el balotaje desarrollado el pasado 7 de junio. El reporte oficial fue emitido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La líder de derecha suma 9.207.625 sufragios (50,120%) contra los 9.163.516 obtenidos por Sánchez (49,880%). La tendencia se mantiene irreversible cuando apenas restan procesar 121 actas por parte del Jurado Electoral Especial (JEE).

De confirmarse la proclamación formal, Fujimori asumirá el mando el próximo 28 de julio para un período de cinco años. La dirigente heredará una nación golpeada por una severa inestabilidad institucional que registra el paso de ocho presidentes en la última década.

El voto en el exterior como salvavidas político

Analistas y cadenas internacionales de noticias coincidieron en que el escrutinio de la diáspora peruana resultó determinante para el desenlace electoral.

El voto de los ciudadanos residentes en el extranjero funcionó como un soporte decisivo para la postulante de Fuerza Popular.

Este flujo de sufragios del exterior le permitió a la candidata revertir la tendencia inicial y tomar la delantera en el tramo de cierre del conteo. En tanto, la ONPE comunicó que el cómputo del 100% de las mesas se completará una vez que los tribunales electorales resuelvan las actas remanentes.

Denuncias de fraude y convocatoria a la resistencia

Horas atrás, frente al avance del escrutinio, el candidato Roberto Sánchez endureció de forma drástica su discurso político.

El heredero del exmandatario Pedro Castillo denunció la existencia de un "fraude en desarrollo", apuntando contra la supuesta demora en la digitalización de las actas internacionales.

A pesar de sus reclamos, un jurado electoral de Lima desestimó e declaró improcedente la impugnación de las mesas del exterior por haberse presentado fuera de los plazos legales y sin los aranceles correspondientes.

Como respuesta, Sánchez adelantó que desconocerá el nuevo gobierno y convocó a una movilización nacional de "resistencia patriótica" para este sábado.

Desde su búnker partidario en San Isidro, Keiko Fujimori cruzó al postulante de izquierda y tildó sus acusaciones como maniobras sin pruebas destinadas a sembrar cizaña. La política recordó que compitió en tres balotajes previos y que, aun en la derrota, siempre acató el veredicto oficial de las urnas.