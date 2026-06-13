Estados Unidos hizo un "ataque letal" a Venezuela y asesinó al "Niño Guerrero", líder del "Tren de Aragua"

El narcotráfico recibió un duro golpe en la noche del viernes, ya que el presidente Donald Trump confirmó que fue abatido el "Niño Guerrero", uno de los principales líderes del Tren de Aragua, una organización delictiva de origen venezolano, durante un ataque de las fuerzas estadounidenses a este país.

Según dijo el primer mandatario estadounidense, Héctor Rusthenford Guerrero Flores murió en "un ataque cinético rápido y letal", y añadió: "Los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y narcotraficantes en cualquier momento, en cualquier lugar y los enviaremos a las profundidades del infierno, a donde pertenecen".

Si bien el mandatario no especificó cuándo ni dónde murió Guerrero, dijo que el ataque (encabezado por el Comando Sur) fue "coordinado estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes estamos trabajando muy bien", y aseveró que la organización "es una de las más sanguinarias del planeta".

"Con esta acción, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han hecho justicia para ellos, sus familias y sus seres queridos", subrayó el mandatario en su posteo, acompañado de un video en el cual se ve una explosión en una edificación, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Conjeturas sobre el ataque

El anuncio se produce tres días después de que helicópteros de las Fuerzas Armadas de Venezuela hicieran una incursión en el enclave minero de Las Claritas, cerca de la frontera venezolana con Brasil y Guyana.

Multitud de videos mostraron la incursión en la región donde proliferan las minas controladas por el Tren de Aragua, y ante el silencio del Gobierno venezolano, se desataron todo tipo de especulaciones. La versión que cobró más fuerza es que las autoridades venezolanas intentaban retomar el control de las minas ante el interés de las empresas extranjeras en explotar ese subsuelo.

Acusación de la Justicia

En diciembre último, la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York había acusado a Guerrero de ordenar, dirigir y facilitar actos de terrorismo dentro de Estados Unidos.